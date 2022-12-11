شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آي سبيس" اليابانية تطلق أول مركبة فضاء إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "آي سبيس" اليابانية، اليوم الأحد أول مركبة فضاء إلى القمر على متن صاروخ من قاعدة "كيب كنافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أواخر أبريل من العام المقبل إذا مضت الأمور بسلاسة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتهدف المركبة إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه قبل أن تهبط في سطح القمر.