شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "المدعين العامين" فى الولايات المتحدة يحققون مع مؤسس FTX بتهمة الاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يقوم المدعون الفيدراليون الأمريكيون ببناء قضية احتيال ضد مؤسس FTX والرئيس التنفيذي السابق Sam Bankman-Fried.

وذكرت بلومبرج أن مسئولي وزارة العدل اجتمعوا مع فريق الإفلاس في بورصة العملات المشفرة هذا الأسبوع لمناقشة الوثائق التي يهدف المحققون إلى الحصول عليها من الشركة.

وضم الاجتماع مدعين من المنطقة الجنوبية لنيويورك، ومساعد المدعي العام الأمريكي روس ووكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامين من FTX.

كان روس على وجه الخصوص، متورطًا في محاكمة مؤسس شركة نيكولا تريفور ميلتون، الذي أدين بتضليل المستثمرين في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لبلومبرج لم تتم مناقشة التهم المحتملة في الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع.

تقوم وزارة العدل "عن كثب" بفحص ما إذا كانت FTX قد حولت بشكل غير صحيح مئات الملايين من الدولارات في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة إفلاسها في 11 نوفمبر.

كما أنها تحقق فيما إذا كانت البورصة قد انتهكت القانون عندما نقلت الأموال إلى شركة Alameda Research الشقيقة.

وفي مقابلته الأخيرة مع صحيفة نيويورك تايمز، نفى بانكمان-فريد إساءة استخدام أموال العملاء عن عمد، "من الواضح أنني ارتكبت الكثير من الأخطاء.

قال: "هناك أشياء أود أن أعطيها أي شيء لأتمكن من القيام بها مرة أخرى"، "لم أحاول أبدًا الاحتيال على أي شخص."

وسوف يدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأسبوع المقبل، وهي لجنة ستضم أيضًا شهادة من الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، جون جيه راي الثالث.

واتهم راي بانكمان فرايد بالإدلاء "بتصريحات عامة غير منتظمة ومضللة" حول FTX.