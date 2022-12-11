شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تعيد إطلاق خدمة Blue.. ولكن بسعر أعلى لمستخدمى iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Twitter في تغريدة إنها ستعيد إطلاق نسخة مجددة من خدمة الاشتراك الخاصة بها Twitter Blue بسعر أعلى لمستخدمي Apple، يوم الإثنين 12 ديسمبر حسبما نقلت CNBC.

وقالت الشركة إنه يمكن للمستخدمين الاشتراك في الخدمة التي ستسمح للمشتركين بتعديل التغريدات، وتحميل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل، والحصول على العلامة الزرقاء، مقابل 8 دولارات شهريًا لنسخة الويب ومقابل 11 دولارًا شهريًا من للـ Apple iOS.

هذا ولم تشرح Twitter سبب ارتفاع السعر بالنسبة لمستخدمي Apple.