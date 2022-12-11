شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاسبرسكي: الهاكرز استغلوا 400 ألف ملف ضار جديد يوميًا لمهاجمة المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت أنظمة الأمن في Kaspersky ما معدله 400 ألف ملف ضار جديد تم توزيعه يوميًا على مدار الأشهر العشرة الماضية ، مما يشير إلى زيادة بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع عدد أنواع معينة من التهديدات ، حيث أبلغ خبراء كاسبرسكي عن زيادة بنسبة 181٪ في نسبة برامج الفدية التي يتم اكتشافها يوميًا.



وهذه النتائج هى جزء من نشرة الأمن السنوية من Kaspersky ، والتي تقدم تنبؤات وتقارير تحليلية حول التحولات الرئيسية في صناعة الأمن السيبراني، وفي المجموع ، اكتشفت أنظمة Kaspersky ما يقرب من 122 مليون ملف ضار في عام 2022 ، بزيادة قدرها 6 ملايين عن العام السابق.

ووفقًا لباحثي Kaspersky ، زادت نسبة برامج الفدية المكتشفة يوميًا بنسبة 181٪ مقارنة بالعام السابق ، حيث كشفت الحلول الأمنية للشركة في المتوسط عن 9500 ملف تشفير يوميًا، وبالإضافة إلى برامج الفدية الضارة ، أبلغت Kaspersky أيضًا عن زيادة بنسبة 142٪ في نسبة أدوات التنزيل ، وهي برامج ضارة تقوم بتثبيت إصدارات جديدة من البرامج الضارة أو التطبيقات غير المرغوب فيها على الأجهزة المصابة.

كما ظل Windows هو النظام الأساسي الأكثر استهدافًا للهجمات ، حيث اكتشف خبراء Kaspersky ما يقرب من 320،000 ملف ضار تستهدف أجهزة Windows، ومن بين جميع الملفات الضارة التي تم اكتشافها ، كان 85٪ منها تستهدف Windows.



ومع ذلك، لا يستهدف المهاجمون نظام Windows فقط ، حيث تُظهر أنظمة الكشف من Kaspersky أيضًا أن عدد الملفات الضارة في تنسيقات Microsoft Office الموزعة يوميًا تضاعف، وفي عام 2022 ، أبلغ خبراء Kaspersky عن زيادة بنسبة 10٪ في حصة الملفات الضارة التي تستهدف نظام أندرويد الأساسي، ونتيجة لذلك ، أصبح مستخدمو أندرويد أكثر استهدافًا لمجرمي الإنترنت ، كما يظهر في حملات مثل Harly و Triada Trojan، كما استهدفت هذه الحملات الآلاف من مستخدمي أندرويد حول العالم.

وتعد نشرة الأمن السنوية من Kaspersky عبارة عن سلسلة من التقارير والتنبؤات حول التحولات الرئيسية في صناعة الأمن السيبراني، ويتضمن تحليلات ونتائج حول جوانب مختلفة من الأمن السيبراني ، مثل أنواع التهديدات وانتشارها ، والمنصات والأجهزة الأكثر استهدافًا ، والاتجاهات والتطورات الأخرى في هذا المجال.