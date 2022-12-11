شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ضغطت Foxconn صانعة هواتف آيفون على الحكومة الصينية لتخفيف قيود كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مؤسس شركة فوكسيكون وهي المورد الرئيسي لعملاق التكنولوجيا Apple، قد ساعد في إقناع السلطات الصينية بتخفيف قيود كوفيد بعد تفاقم الاحتجاجات المنددة في البلاد حسبما نقلت CNBC.

وذكر المصدر ذاته أن مؤسس Foxconn تيري جو وجه رسالة إلى القادة الصينيين قال فيها إن سياسة صفر كوفيد المتشددة التي تتبعها السلطات قد تهدد مكانتها فيس لاسل التوريد العالمية، مطالباً بمزيد من الشفافية حول كيفية تأثر عمال شركته بهذه الإجراءات.

وأُغلق مصنع Foxconn حيث تصنع أجهزة أيفون في مقاطعة هينان، مما أدى إلى تقييد تحركات الأشخاص بعد انتشار الفيروس، وحاول بعض العمال الفرار من المصنع سيراً على الأقدام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تُسمها أن هذه الرسالة ساعدت المستشارين الحكوميين الصينيين على اتخاذ قرار التخفيف من الإجراءات الاحترازية، فيما عززت الاحتجاجات التي انتشرت في البلاد هذا التوجه.

وتعليقاً على الوضوع، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في أميركاً إنه لم يكن على علم بالتفاصيل، وأضاف "الحكومة الصينية تضع الناس وحياتهم في المقام الأول، لقد قمنا بتحسين الاستجابة لكوفيد في ضوء الظروف المتغيرة، ومن خلال هذه التعديلات، أظهرت الصين أن نهجها يعتمد على الحقائق ويستجيب للتغيير".