شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية تغيير نغمة رنين جرس الباب (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تغيير أصوات جرس الباب بالفيديو أمرًا ممتعًا للقيام به في الأعياد - تقدم Ring وGoogle أصوات الهالوين، والكريسماس، وغيرها من الدقات ذات الطابع الخاص بالأعياد - أو لمجرد الحصول على صوت أكثر متعة عندما يطرق زوارك.

إليك دليل لتغيير نغمة رنين جرس الباب بالفيديو.

كيفية تغيير نغمة رنين جرس الباب من Google Nest وفقًا لموقع ذا فيرج.

يمكن لبطارية Google Nest Doorbell و Nest Doorbell السلكية (الجيل الأول والثاني) تغيير "مظهر جرس الباب" في تطبيق Google Home في أوقات معينة من العام، قد يكون لديك خيار واحد فقط لموضوع جرس الباب، لكن جوجل تضيف سمات موسمية بشكل دوري.

على سبيل المثال خلال العطلات الشتوية، هناك أصوات رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد، و الهالوين.

افتح تطبيق "جوجل هوم".

حدد جرس الباب الخاص بك من علامة التبويب الكاميرات.

اضغط على أيقونة الإعدادات.

اضغط على جرس الباب.

اضغط على موضوع جرس الباب.

اختر الموضوع الخاص بك.

سيتكرر المظهر الجديد أيضًا على أي مكبرات صوت من Nest ويعرض داخل منزلك إذا تم تمكين إعلانات الزوار والنتائج الشخصية في تطبيق Google Home.

كيفية تغيير نغمة رنين جرس الباب بالفيديو من Ring

يمكن لأجراس باب الفيديو الخاصة بـ Ring تشغيل مجموعة متنوعة من حلقات جرس الباب المختلفة من رنين المكوّن الإضافي الخاص بـ Ring ، والذي يُباع بشكل منفصل.

افتح تطبيق Ring.

اضغط على زر القائمة.

حدد الأجهزة.

اختر الرنين الذي تريد تمكينه.

حدد إعدادات الصوت.

حدد نغمات الرنين.

اختر من القائمة والتي تشمل القيثارة وصافرة القطار وغيرها، بما في ذلك ضحكات الساحرات والضحكات المخيفة لعيد الهالوين وغيرها.

اضغط على حفظ التغييرات.

انقر فوق موافق.

يمكن أيضًا أن تكون مكبرات الصوت الذكية من نوع Echo بمثابة رنين لجرس الباب من Ring ، ويمكنك تغيير الصوت الذي يصدره Echo عندما يضغط أي شخص على جرس الباب باستخدام تطبيق أمازون اليكسا.

افتح تطبيق Alexa.

اضغط على الأجهزة.

حدد الكاميرات.

انتقل إلى جرس الباب الخاص بك.

اضغط على أيقونة الإعدادات.

ضمن الإعلانات قم بتشغيل مفتاح تبديل إشعارات جرس الباب.

اضغط على Doorbell Sounds واختر من قائمة الخيارات.

كيفية تغيير نغمة جرس الباب Arlo

أنت بحاجة إلى Arlo Chime متوافق مع جرس باب فيديو Arlo متصل داخل منزلك.

بمجرد تثبيت ذلك اتبع هذه الخطوات.

افتح تطبيق Arlo.

اضغط على الإعدادات ثم أجهزتي.

اختر جرس الباب الخاص بك يجب إقرانها مع Arlo Chime أو Chime 2

اضغط على Melody ثم حدد Chime Melody

اختر لحنك (يمكنك أخذ عينة من كل واحدة من خلال النقر على أيقونة التشغيل.)