شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية التسجيل فى تيليجرام بدون بطاقة SIM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منصة المراسلة الفورية الشهيرة تيليجرام ميزات مثل دعم الحسابات المتعددة والقنوات والمزيد، وأصدرت الشركة العديد من الميزات الجديدة مع تحديثها الأخير للمستخدمين المهتمين بالخصوصية. مع آخر تحديث لـ تيليجرام ، يمكن للمستخدمين التسجيل بدون بطاقة SIM ، وحذف جميع الدردشات تلقائيًا، واستخدام Topics 2.0، وإنشاء رموز QR مؤقتة لمشاركة جهات الاتصال، والبحث عن الرموز التعبيرية على أجهزة ios.

الاشتراك في تيليجرام بدون بطاقة SIM

كشفت الشركة في منشور مدونة أن أحدث إصدار من تطبيقها سيمكن المستخدمين من التسجيل للحصول على حساب تيليجرام بدون بطاقة SIM. لذلك سيحتاج المستخدمون إلى شراء "رقم مجهول قائم على blockchain" من المنصة اللامركزية المسماة Fragment، والتي أسسها أيضًا مالك تيليجرام بافيل ديروف.

من المهم ملاحظة أن Fragment يبيع فقط أسماء المستخدمين والأرقام المجهولة المتوافقة مع تطبيق تيليجرام وخدمات الويب.

بالإضافة إلى ذلك يتم إجراء المدفوعات على الجزء باستخدام الرمز المميز الرسمي لـ تيليجرام المسمى The Open Network .

يمكن لمستخدمي تليجرام شراء رقم مجهول مقابل 16 دولارًا وفقا لتقرير gadget news.

بمجرد شراء الرقم يمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال إكمال عملية التحقق من OTP.

إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على المضي قدمًا للاشتراك في تليجرام بدون بطاقة سيم:

قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق تليجرام من متجر جوجل بلاى أو آبل آب ستور على جهاز أندرويد أو iOS على التوالي.

ثم افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي.

اضغط على زر البدء.

أدخل الرقم المجهول المستند إلى بلوكتشين الذي اشتريته للتو من Fragment.

بعد ذلك أدخل OTP الذي تلقيته على الرقم المجهول القائم على بلوكتشين وتحقق من صحته.