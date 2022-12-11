شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إضافة توقيع فى Outlook على تطبيق سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التوقيع إحدى ميزات أي تطبيق بريد إلكتروني، يمكن أن يساعد التوقيع المستخدمين في التأكيد على أهمية بريدهم الإلكتروني، بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على خدمة أوتلوك لسنوات، قد يكون إنشاء توقيع مشكلة لأنه لن يبدو هكذا في Microsoft Outlook ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أو إزالة هذه الميزة حسب احتياجاتهم.

كل مستخدم مايكروسوفت لديه توقيع، هذا التوقيع هو توقيع شخصي يمكن تحريره وإضافته في النظرة المستقبلية، بالإضافة إلى أنه يمكن تعيينه كتوقيع شخصي للمراسلين الفوريين وعملاء البريد الإلكتروني.

إذا كانت هناك عدة توقيعات ، فانتقل إلى اختيار التوقيع الافتراضي وحدد التوقيع الذي يجب أن يظهر في الرسائل الجديدة. يمكن لمستخدمي Outlook دائمًا التغيير إلى توقيع آخر عند كتابة البريد الإلكتروني وفقا لـ gadget news.

تتيح Microsoft للمستخدمين إنشاء توقيعات مخصصة يمكن إضافتها تلقائيًا إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم. يمكن أن تتضمن توقيعات البريد الإلكتروني نصًا أو صورًا أو بطاقة عمل إلكترونية أو شعارًا أو حتى توقيعًا بخط اليد.

لإضافة توقيع في Outlook اتبع الخطوات أدناه:

قم بإنشاء توقيع بريد إلكترونيحدد التوقيعانقر فوق التوقيعات.حدد جديد واكتب اسمًا للتوقيع.حدد موافق. ضمن تحرير التوقيع، اكتب التوقيع وقم بتنسيقه.حدد موافق وأغلق البريد الإلكتروني.إنشاء بريد إلكتروني جديد لرؤية التوقيع.

قدمت مايكروسوفت مؤخرًا اجتماع Teams Premium ، وهي ميزة تتضمن ملخصًا ذكيًا، وتجربة ذكاء اصطناعي جديدة ، مثل المساعد الافتراضي أثناء الاجتماعات - حتى في حالة غياب المستخدم .. وفقًا لمايكروسوفت، فإنها تنشئ المهام، وتُنشئ تلقائيًا فصولًا من الاجتماع، وتشارك بشكل مخصص يسلط الضوء من التسجيل.

يتضمن Teams Premium أيضًا ترجمات مباشرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعليقات التوضيحية، مما يتيح للمشاركين في الاجتماع عرض التسميات التوضيحية بأي من 40 لغة منطوقة. مع هذه القدرة اللغوية سيتمكن المشاركون من الانضمام إلى المناقشة باللغة التي يختارونها.