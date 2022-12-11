شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البرازيل تعتمد Google Pay كوسيلة للدفع الإلكترونى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحكومة البرازيلية، عن أن خدمة Google Pay تلقت الموافقة على العمل كمؤسسة دفع في البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ما سمح لها ببدء معاملات الدفع، حيث يشرع القائمون على الدفع، وفقًا للبنك المركزي البرازيلي، في إجراء معاملة يطلبها المستخدم النهائي ولكنهم لا يديرون أبدًا حساب الدفع ولا يحتفظون بأموال المعاملات.

وأكد متحدث صحفي باسم جوجل تفويض البنك المركزي وقال إن هذه الخطوة توفر "المزيد من خيارات الدفع للمستخدمين من خلال منصتنا في البرازيل"، ويدير Google Pay حاليًا تطبيقًا يعمل كمحفظة افتراضية ، مما يسمح للمستخدم بتضمين بطاقات الائتمان والخصم وبطاقات التطعيم وتذاكر الحفل، على سبيل المثال.

وتأتي الموافقة بعد أيام من تفويض المجلس النقدي الوطني البرازيلي أيضًا لشركات التكنولوجيا المالية ببدء معاملات الدفع في البلاد.