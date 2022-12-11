شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدع passkey على متصفح كروم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا في طرح دعم مفتاح المرور "passkey" في متصفح جوجل كروم، وذلك بإصدار Stable M108، من أجل أمان أفضل.

وقال عملاق التكنولوجيا، إن مفاتيح المرور هي بديل أكثر أمانًا لكلمات المرور وعوامل المصادقة الاحتيالية الأخرى، وإنها أكثر أمانًا حيث لا يمكن إعادة استخدامها ، ولا تتسرب في خروقات الخادم وتحمي المستخدمين من هجمات التصيد الاحتيالي.



حيث يتم إنشاء مفاتيح المرور وفقًا لمعايير الصناعة ويمكن أن تعمل عبر أنظمة تشغيل مختلفة (OS)، ويمكن استخدامها مع كل من مواقع الويب والتطبيقات التي تدعمها، ولتسجيل الدخول باستخدام مفتاح مرور ، سيُطلب من المستخدمين مصادقة أنفسهم بنفس الطريقة التي يفتحون بها الجهاز.

وقالت الشركة: "باستخدام أحدث إصدار من Chrome ، نقوم بتمكين مفاتيح المرور على أنظمة التشغيل Windows 11 و macOS و Android"، وأضافت: "على نظام التشغيل Android ، ستتم مزامنة مفاتيح المرور الخاصة بك بشكل آمن من خلال Google Password Manager أو أي مدير كلمات مرور آخر يدعم مفاتيح المرور".

ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار استخدام مفتاح مرور من هواتفهم الذكية القريبة على جهاز سطح المكتب، ويتم تبادل الكود الذي تم إنشاؤه بشكل آمن مع موقع الويب بحيث لا يوجد شيء يمكن تسريبه، وفي أكتوبر ، طرحت Google دعم مفتاح المرور في Chrome Canary ، وهو نسخة تجريبية من متصفح عملاق التكنولوجيا.