شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. تشفير آى كلاود من آبل وكيف تستفيد منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت حماية البيانات المتقدمة لـ"آي كلاود" في طرحها للمستخدمين يوم الخميس الماضى كميزة اشتراك، يوفر تشفيرًا شاملاً لنسخ iCloud الاحتياطية والصور والملاحظات، على الرغم من أنه في هذه المرحلة لا يتضمن بريد "آي كلاود" وجهات الاتصال والتقويم.

تعد طبقة الأمان الجديدة خطوة للأعلى من التشفير الحالي على الجهاز لأنها تمنع أي نوع من الوصول بواسطة آبل - على سبيل المثال استجابة لطلبات من تطبيق القانون - إلى جزء كبير من بيانات المستخدم على iCloud. كما أنه يحمي بيانات المستخدم بشكل أفضل إذا تم اختراق أنظمة Apple.

رحبت العديد من المجموعات التي تركز على الخصوصية بميزة الأمان الجديدة، من بينها مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF).

وقالت مؤسسة EFF في بيان: "إننا نحيي شركة آبل على الاستماع إلى الخبراء والمدافعين عن الأطفال والمستخدمين الذين يرغبون في حماية بياناتهم الأكثر حساسية". "التشفير هو أحد أهم الأدوات التي نمتلكها للحفاظ على الخصوصية والأمان عبر الإنترنت حسبما نقل موقع Digitartlends.

وتابعت قائلة: "إن تشفير آبل على الجهاز قوي، لكن بعض بيانات آب كلاود الحساسة بشكل خاص، مثل الصور والنسخ الاحتياطية، لا تزال عرضة لمطالب الحكومة والمتسللين. المستخدمون الذين يختارون الميزة الجديدة المقترحة من آبل.. ستتم حمايتهم حتى إذا كان هناك خرق للبيانات في السحابة، أو طلب حكومي أو خرق من داخل آبل (مثل موظف محتال. "

ومع ذلك قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وجهة نظر واسعة حول هذه المسألة إلى الواشنطن بوست، قائلاً إنه "قلق للغاية من التهديد الذي يفرضه التشفير من طرف إلى طرف ووصول المستخدم فقط" ، لأنه "يعيق قدرتنا على حماية الشعب الأمريكي من الأعمال الإجرامية التي تتراوح من الهجمات الإلكترونية والعنف ضد الأطفال إلى الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والإرهاب." وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي: "في عصر الأمن السيبراني والمطالبة بـ" الأمن بالتصميم "، يحتاج مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركاء إنفاذ القانون إلى" الوصول القانوني حسب التصميم ".

ذكرت صحيفة الجارديان أن ميزة الأمان الجديدة من آبل قد تؤدي أيضًا إلى حدوث صدام مع حكومة المملكة المتحدة، حيث تفرض التشريعات القادمة مطالبًا على تطبيقات المراسلة للتعامل مع المحتوى المتطرف وتمنح المنظمين القدرة على طلب إجراء تغييرات على مثل هذه الأنظمة الأساسية إذا فشلوا في الامتثال.

قال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة إنه بينما يدعم التشفير القوي، "لا يمكن أن يأتي على حساب حماية الجمهور. لا يمكن السماح بالتشفير من طرف إلى طرف لعرقلة الجهود المبذولة للقبض على مرتكبي أخطر الجرائم ".

تسلط خطوة آبل لتقديم تشفير شامل لبعض خدمات iCloud الخاصة بها الضوء مرة أخرى على المشكلة المستمرة المتمثلة في الموازنة بين خصوصية المستخدم وأمانه مع رغبة جهات إنفاذ القانون في الحصول على القدرة على الوصول إلى مثل هذه البيانات لمساعدتها على التحقيق بنجاح في القضايا الجنائية.

تتوفر الحماية المتقدمة للبيانات لـ iCloud في الولايات المتحدة الآن لأعضاء برنامج Apple Beta Software ولجميع المستخدمين في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. تستهدف عملية الطرح العالمية بداية عام 2023.