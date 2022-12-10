شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية في العالم.. كل ما تحتاج معرفته عن Lightyear 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Lightyear الهولندية -والتى طورت أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في العالم- رسميًا في إنتاج أول سياراتها، Lightyear 0، حيث يبدأ الإنتاج في منشأة Valmet Automotive في فنلندا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتخطط الشركة لإنتاج سيارة واحدة في الأسبوع وزيادة إنتاجها تدريجيًا في الربع الأول من عام 2023، وتعد Lightyear هي أول شركة سيارات تصنع سيارة كهربائية تولد الطاقة مباشرة من ضوء الشمس، حيث تعمل الشركة على التكنولوجيا منذ ست سنوات.

وقد تجاوزت Lightyear واحدة من أكثر المراحل تحديًا لشركات السيارات الجديدة: دخول السوق بتكنولوجيا جديدة، ففي عملية التصنيع منذ السنوات الست الماضية ، تقدمت الشركة لتوسيع نطاقها مع أكثر من 500 موظف وأنشأت سلسلة توريد من خلال شركاء مثل Valmet Automotive و Bridgestone و Koenigsegg.

وقال ليكس هوفسلوت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Lightyear: "لقد حققنا العديد من المعالم في السنوات الأخيرة، من إنجازات التمويل الرئيسية إلى الشراكات الرائعة، إن اليوم هو أهم حدث وصلنا إليه حتى الآن، وربما الأكثر تحديًا، خطوة أقرب إلى مهمتنا المتمثلة في التنقل النظيف للجميع، في كل مكان، قد نكون أول من يحقق ذلك، لكنني آمل بالتأكيد ألا نكون الأخير".

ويقول Lightyear أن Lightyear 0 هي الخطوة الأولى للشركة في محاولتها لتحويل قطاع التنقل، الهدف هو إنشاء سيارة فعالة ذات سعة بطارية أصغر (60 كيلو واط في الساعة). ادعت الشركة أنها تريد تمكين المستهلكين من تخطي شبكة الشحن والقيادة بشكل أكثر استدامة.