شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بخدمة "مدير إعلانات جوجل" يتسبب فى خسارة لكبرى منصات الإعلام الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن إحدى خدمات جوجل التي تعتمد عليها العديد من المواقع الكبيرة لبيع الإعلانات وعرضها، تعطلت لنحو ثلاث ساعات الخميس الماضي، مما حرم كبار ناشري الأخبار من الإيرادات خلال فترة العطلة الحاسمة.

وقالت جوجل في تغريدة :"تم حل المشكلة مع Google Ad Manager ، وتمت الآن استعادة خدمة الإعلانات للمستخدمين المتأثرين"، "نعتذر عن الإزعاج"، فيما قال أحد المصادر إن المواقع الإخبارية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلوس تايمز تأثرت بهذه الأزمة.

وقال آخر إن الإيرادات المفقودة لموقع إخباري كبير بلغت آلاف الدولارات في الساعة، وكانت تأتي خلال فترة إيرادات رئيسية حيث يروج المعلنون لصفقات العطلات، وقال المصدر "هذه خسارة اقتصادية حقيقية".

ولم ترد نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال ولوس أنجلوس تايمز وجوجل على الفور على طلبات التعليق.



فيما قامت Google في الماضي بتعويض العملاء عن مشكلات خدمة معينة، وقال مصدر ثالث إن انقطاع الخدمة يوم الخميس اعتبر داخليا حادث "P0" ، وهو أولوية قصوى في تحديد المشاكل ، وبدأت بعض الخدمات في استئناف بعد حوالي ساعتين.

ويمتلك Ad Manager حوالي 90 في المائة من سوق الولايات المتحدة لبرامج خدمة الإعلانات ، والتي يقوم الناشرون بتضمينها على مواقعهم على الويب ، وفقًا لدعوى مكافحة الاحتكار الجارية في تكساس وولايات أخرى ضد شركة التكنولوجيا العملاقة.

وقالت المصادر إن الافتقار إلى المنافسة ترك الناشرين مع خيارات قليلة للنسخ الاحتياطي لـ Google Ad Manager ، ويسعى المشرعون في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى وضع تشريعات للحد من القوة السوقية لـ Google، وقالت جوجل إنها تواجه الكثير من المنافسة وتنفي مزاعم حول الممارسات المانعة للمنافسة، لكنه أثناء انقطاع الخدمة ، استمرت الإعلانات في الظهور على خدمات Google الخاصة ، مثل YouTube.