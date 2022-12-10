أفضل 5 حلول لـ العثور على الإيربودز المفقودة عن طريق هاتف اندرويد

كيفية العثور على الإيربودز المفقودة..العثور على الأشياء أحيانًا يكون صعب، وأحيانًا يسهل مع التكنولوجيا والتقنية في عصرنا الحالي؛ وذلك يرجع لاتصال أغلب الأشياء التي حولنا والتي نستخدمها بالتكنولوجيا الحديثة، ما إذا كان الهاتف أو الشاشة الذكية أو الساعة الذكية أو النظارة الذكية..أو السماعات التي تتصل هوائيًا بالهواتف، سماعات الإيربودز AirPods! وهي السماعات الهوائية التي أطلقتها أبل منذ سنواتٍ عديدة وقدمت من خلالها أفضل ما عندها لتكون أحد أقوى السماعات الهوائية التي أطلقت على مدار السنوات، والتي قد ظهر لها العديد من المنافسين مؤخرًا مثل أنكر وأورايمو، ولكنها لازالت تحتفظ بمكانتها على عرش السماعات اللاسلكية (الهوائية)..لذا أخبرني؛ ماذا إن فقدت سماعتك الـ AirPods؟ في تلك الحالة ستتعرض لخسارة فادحة نظرًا أولًا لمقابلها المالي ولقيمتها كسماعة رائعة! فما الذي عليك فعلها إن فقدتها؟ تفقد الحلول التالية..وتابع لتتعرف على المزيد!

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حاول الإتصال بسماعتك الـ AirPods من البلوتوث

بطبيعة الحال فالبلوتوث هو تلك التقنية التي تتصل من خلالها بالأجهزة التي تدعم الإتصال بها في حال كانت قريبة منك، وهكذا الحال بالنسبة للـ AirPods فبالتأكيد ستتصل بهاتفك عن طريق البلوتوث، لذا ما يمكنك فعله أولًا هو محاولة الإتصال بسماعة الـ AirPods خاصتك.. لترى ما إذا كانت في نطاقٍ قريب أم لا، وستتعرف على ذلك من خلال اتصالها من عدمه! فإن كانت قريبة سيتصل الهاتف بها من خلال البلوتوث، وإن لم تكن فلن يكون هناك اتصال..لذا جرب الإتصال بمساعتك الـ AirPods أولًا..لترى ما إذا تم العثور على الإيربوز خاصتك أم لا.

جرب استخدام تطبيق Wunderfind

كما يمكن استخدام البلوتوث لتلك التجربة التي تحدثنا عنها، فيمكن استخدام تطبيق Wunderfind، وهو يعد رادار خاص بإيجاد واستشعار الاجهزة المتاحة من حولك، فيمكنك من خلاله العثور على الإريبودز خاصتك من هاتفك الإندرويد من خلال تحميله على هاتفك، يمتاز هذا التطبيق بالدقة لذا قد تتكن من إيجاد السماعة الـ AirPods خاصتك من خلال استخدامك له، ما عليك هو فتح التطبيق/ ثم ستجد قائمة بالأجهزة المتاحة (السماعات) التي اتصلت بها بالبلوتوث.

هل لديك أيفون مقترن مسبقًا بالـ AirPods خاصتك؟

سماعات الإيربودز بطبيعة الحال موجهة لأجهزة أيفون – وذلك لم يمنع كونها صالحة لأجهزة أندرويد – لذا..فـ العثور على الإيربودز يكون أسهل إن كان من خلال نظام الـ IOS، وإن كنت مستخدم أيفون بالتأكيد ستعرف أن هناك خاصية للعثور على الأجهزة والتي تدعى: Find my، ما إذا كان الهاتف أو الـ IPad أو Mac أو Apple watch أو الـ AirPods! والتي سنحتاج تلك الخاصية لإيجادها..يمكنك التوجه إلى الـ Icloud الخاص بهاتفك لتتمكن من العثور على الإيربودز خاصتك (وهذا في حالة اتصالك بها من خلال هاتفك بشكلٍ مسبّق).

راجع أخر الأماكن التي زُرتها

في اللحظات التي نفقد فيها أجهزتنا خاصة وإن كانت سماعات الـ AirPods، يرتبك المرء ويصاب بالتوتر وقد لا يفكر بشكلٍ سليم، لذا حين يحدث ذلك كن هادئًا..وحدد الأماكن التي زرتها واحد تلو الأخر وقم بمراجعتها بعملية أشبه بالـ Flashback! لذا ما عليك هو مراجعة الأماكن التي خطتها قدمك مع التركيز جيدًا حتى تتمكن من العثور على الإيربودز خاصتك، فأحيانًا تسقط السماعة أثناء الجري أو أثناء المشي إن ارتطمت بأحدهم بقوة، ولا تشعر بذلك ببساطة! فهي ليست بشيء ضخم لتشعر به أثناء سقوطه..لذا تأكد من كل الأماكن التي مرت بها لترى ما إذا كانت موجودة بها أم لا.

استخدم الأيفون الخاص بأحد أًصحابك

في تلك الحالة يسعفك كرمك من أصحابك وسماحك لهم باستخدام سماعتك الـ AirPods دون الخوف أو القلق من أن يصيبها شيء – هناك الكثير ممن يخافون من أن يستخدم أي أحد غيرهم سماعاتهم الـ AirPods أو غيرها – لذا ما سيسعفك حينئذٍ أنه طالما اتصل صديقك بالسماعة من قبل، فستتمكن من العثور عليها من هاتفه الأيفون! بنفس الطريقة التي أخبرتك بها سلفًا من خلال تطبيق Find My من خلال الـ Icloud على هاتفه الأيفون لـ العثور على الإيربودز خاصتك بسهولة من خلال هاتفه إن لم يكن بحوذتك هاتف أيفون.

نصيحة عامة

أثناء استخدامك للمساعات الهوائية سواء كانت AirPods أو سماعة هوائية من نوعٍ آخر..دائمًا كن مستيقظًا وحريصًا على ألا تسقط من أذنيك، وحاول ألّا تقوم بارتدائها إلا في وقت الحاجة؛ فلا ترتديها طوال الوقت فلا تنسى لوهلها أنك ترتديها من الأساس وتتعرض لسقوطها من أذنيك دون أن تشعر، لذا كن حريصًا دومًا على الشعور بها في أذنيك وألّا تتعرض لأي مؤثر يضطرك لأن تفقدها دون دراية منك أو قصد..لذا كن حريصًا تحديدًا عند استخدامها في المواصلات العامة والشارع؛ لئلّا تضطر لأن تقوم بزيارة مقالنا لـ العثور على الإيربودز المفقودة.

إن لم يكن بحوذتك هاتف أيفون، احرص على أن تتصل بسماعتك الـ AirPods مع هاتف أيفون آخر لأحد القريبين منك سواء عائلتك أو أقاربك أو أصحابك، شخص تثق أنك ستجده حينما تحتاجه، لأنك ستحتاجه حينئذٍ لأن تجد سماعتك الـ AirPods من خلال هاتفه من خاصية Find My التي تتوفر على الـ Icloud.