شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة أسترالية ترفض الدعوى المرفوعة ضد جوجل بشأن استخدام البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية، إن الدعوى القضائية التي رفعتها ضد شركة جوجل التابعة لشركة Alphabet، والتي زعمت فيها أن المستهلكين تعرضوا للتضليل بشأن الاستخدام الموسع للبيانات الشخصية للإعلانات المستهدفة، قد رفضتها المحكمة.

وزعمت الإجراءات، التي بدأتها لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية في (يوليو) 2020، أن جوجل لم تحصل صراحةً على موافقة المستخدمين بشأن تغيير تم إجراؤه في عام 2016 يجمع المعلومات الشخصية في حسابات جوجل مع نشاط على مواقع غير تابعة لـ جوجل تستخدم تقنيتها لعرضها الإعلانات.

وقالت الهيئة: "مع ذلك، وجدت المحكمة الفيدرالية أن الإخطار الذي سمح للمستخدمين بقبول تغييرات السياسة لم يكن مضللًا لأن جوجل "نفذت الخطوات فقط بموافقتهم المستنيرة (المستخدمين)، "لاحظت المحكمة أيضًا أن جوجل لم تقلل حقوق أصحاب الحسابات بموجب سياسة الخصوصية".