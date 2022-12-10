شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول مهمة قمرية مدنية من SpaceX تنقل 8 أفراد أبرزهم مغنى الراب Top والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الملياردير اليابانى يوساكو مايزاوا رفاقه فى أول مهمة مدنية بالكامل لشركة SpaceX إلى القمر بعد أكثر من عام بعد أن أطلق دعوة لرواد فضاء محتملين من القطاع الخاص، وفقا لتقرير engadget.

واختار ثمانية من أفراد الطاقم ونسختين احتياطيتين من خلفيات مختلفة ليكونا جزءًا من المهمة المسماة "dearMoon"، وبينما كان التطبيق مفتوحًا للجميع، فمن المحتمل أن تبرز بعض الأسماء عند مراجعة القائمة، وأحد الأشخاص الذين يسافرون مع مايزاوا على مركبة الفضاء الفضائية الخاصة بشركة SpaceX هو Choi Seung Hyun، المعروف باسم TOP من فرقة الصبى الكورية BIGBANG، DJ Steve Aoki وهو أيضًا جزء من الطاقم، بالإضافة إلى Tim Dodd، المعروف بإنشاء محتوى ذى طابع فضائى كمصور ومضيف لقناة Everyday Astronaut على YouTube.

ويشمل أعضاء الطاقم الرئيسى الآخرون ريانون آدم، فنان تصوير من أيرلندا يعمل الآن فى لندن والولايات المتحدة، وYemi AD، مصمم ومخرج ومصمم رقص ومؤسس مؤسسة غير ربحية من جمهورية التشيك، وبريندان هول مخرج أفلام ناشيونال جيوغرافيك، وكريم إيليا صانع أفلام يوثق الحيتان والطيور وأنواع أخرى مهددة، وديف دى جوشى، ممثل من الهند، قائمة الطاقم الرئيسية.

وفى الوقت نفسه، تم تسمية الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية فى التزلج على الجليد كايتلين فارينجتون والراقصة اليابانية ميو كطاقم احتياطي.

وقال ميزاوا إن المشروع تلقى حوالى مليون طلب من الأفراد المهتمين من جميع أنحاء العالم الذين خضعوا لعملية اختيار صارمة، ولم يكن إدراج الموسيقيين والمبدعين الآخرين مفاجئًا، لأن الملياردير كان يهدف فى الأصل إلى اصطحاب الفنانين معه فى الرحلة على أمل أن يلهمهم ذلك لخلق شيء يعزز السلام العالمي.

ولم يذكر سبب اختياره TOP على وجه التحديد، لكن مغنى الراب لم يرتدى بدلة فضاء لأحد مقاطع الفيديو الموسيقية لفرقة BIGBANG.

وتم إطلاق مشروع dearMoon فى عام 2018 بعد أن اشترت Maezawa جميع المقاعد لرحلة مدتها ستة أيام إلى القمر من SpaceX، وستطير فى مسار واحد حول القمر حول الرفيق المخلص للأرض ومن المتوقع أن تتم فى وقت ما من العام المقبل، على الرغم من أن التاريخ الفعلى يعتمد على تطور المركبة الفضائية.

وللتحضير لمهمة dearMoon، سافر مايزاوا إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضى وقضى 12 يومًا فى المختبر الطائر يصور مقاطع فيديو عن الحياة فى الفضاء.