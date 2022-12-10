شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لن يحصل أيفون 15 على منفذ شحن USB-C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأوروبى أن يوم 28 ديسمبر 2024 سيكون هو الموعد النهائى الرسمى لجميع الهواتف المباعة فى المنطقة، بما فى ذلك أجهزة أيفون، للتبديل إلى منفذ USB-C للشحن السلكى، حيث ستجبر هذه الخطوة بشكل أساسى أبل على استبدال منفذ Lightning بأحدث معيار.

ومع ذلك، فإن الإصدار القادم من أبل، أيفون 15، قد لا يحصل على منفذ شاحن USB-C على الرغم من الشائعات والتسريبات التى تؤكد خلاف ذلك.

حيث تم نشر تشريع USB-C الجديد للاتحاد الأوروبى فى الجريدة الرسمية التى تقدم للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والتى تعطى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مدة عامين لتطبيقه كقانون وطنى، وكان الاتحاد الأوروبى قد قال سابقًا أن القواعد الجديدة ستطبق اعتبارًا من "خريف 2024"، لكنه أفسح المجال فى أكتوبر قائلًا أن القواعد ستطبق "بحلول نهاية عام 2024".

وسيتم تطبيق نفس القواعد على أجهزة متعددة مثل الأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس وأجهزة ألعاب الفيديو المحمولة. سيتعين على أجهزة الكمبيوتر المحمولة فى نهاية المطاف اعتماد التفويض قبل أبريل 2026.

ماذا يعنى ذلك لشركة آبل؟

أبل هى أكبر شركة مصنعة للهواتف لم تتحول إلى USB-C للشحن السلكى، وقد دافعت عن قرارها بالإشارة إلى المخاوف البيئية المرتبطة بهذا التحول، ومع ذلك، قال جريج جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمى فى شركة أبل مؤخرًا لصحيفة وول ستريت جورنال فى حدث WSJ Tech Live، أن الشركة "يجب أن تمتثل بوضوح" لتفويض الاتحاد الأوروبي.

وعقدت أبل حدث إطلاق أيفون فى شهر سبتمبر، وبالتالى، من الناحية الفنية، لن تضطر الشركة إلى التبديل إلى USB-C حتى عام 2025 لأنه من المتوقع أن تظهر سلسلة أيفون 16 المفترضة لأول مرة فى سبتمبر 2024.

وتشير التقارير إلى أن أبل قد تنتقل إلى USB-C العام المقبل مع أيفون 15، إذا تم إخبار الحقيقة، فلا يوجد دليل قوى على أن أيفون 15 سيتبنى معيار الشحن.

وفى الآونة الأخيرة، ادعى محلل أبل Ming-Chi Kuo أن شركة أبل يمكنها تقديم نوعين مختلفين من منافذ USB-C على أجهزة أيفون الخاصة بها، واحد على طراز أيفون وأيفون Plus القياسى والآخر مع متغيرات Pro بسرعات نقل أسرع.

وتبيع أبل حاليًا كبلات Lightning لأجهزة أيفون وAirPods وشواحن USB-C لجهاز iPad Pro (من 2018) وMacBook (من 2015) وMagSafe لساعة أبل Watch.