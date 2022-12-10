شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخطط للعودة إلى تقنية الرادار في سياراتها الكهربائية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة Tesla التي يديرها Elon Musk، والتي كان يعتقد دائمًا أنها تصل إلى "استقلالية كاملة في القيادة" وذلك بالاعتماد على "رؤية الكاميرا فقط" ، للعودة إلى نهج Lidar الشبيه بأجهزة الاستشعار، وذلك اعتبارًا من يناير من العام المقبل.

ووفقًا لـ Electrek، أبلغت Tesla لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أنها تخطط لتسويق رادار جديد بدءًا من الشهر المقبل ، وسط تدقيق في الحوادث المتزايدة التي تنطوي على نظامها القياسي المتقدم لمساعدة السائق المعروف باسم الطيار الآلي.

ومنحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) "معاملة سرية لـ Tesla من أجل عدم الكشف عن تفاصيل الرادار الجديد"، ومنذ عام 2016 ، ادعت Tesla أن جميع سياراتها المنتجة لديها "جميع الأجهزة المطلوبة" لتصبح ذاتية القيادة مع تحديثات البرامج المستقبلية.

ومع ذلك ، لا يزال يتعين عليها تحقيق القدرة على القيادة الذاتية ، ولا يزال برنامج القيادة الذاتية الكامل (FSD) في مرحلة تجريبية ، وسط الخلافات حولها، وبدأت تسلا في إزالة الرادار من مركباتها في مايو من العام الماضي.

وأخبر إيلون ماسك ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ،Electrek العام الماضي أن احتمالية السلامة ستكون أعلى مع الرؤية النقية من الرؤية + الرادار ، وليس أقل، ومع ذلك ، أضاف الرئيس التنفيذي أيضًا أن تسلا قد تستمر في استخدام الرادار إذا كان لديها "رادار عالي الدقة للغاية.

وقال "الرادار عالي الدقة سيكون أفضل من الرؤية النقية ، لكن مثل هذا الرادار غير موجود. أعني أن الرؤية باستخدام رادار عالي الدقة ستكون أفضل من الرؤية النقية"، وفي أكتوبر ، أزالت تسلا 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية من طرازات 3 و Y موديل Y المصممة لأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وتايوان.

ويبدو الآن أن الرادار عاد إلى تسلا ولكن لم يتضح بعد أي السيارات ستحصل على الرادار الجديد.