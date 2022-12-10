شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على ملف سبوتيفاى الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين العناصر الأكثر شيوعًا فى نهاية العام هذا العام هى Spotify Wrapped، حيث تجمع خدمة الموسيقى تقريرًا عن كل ما استمعت إليه فى ذلك العام بتنسيقات إحصائية مختلفة.

يمكنك معرفة فئات الموسيقى التى اتبعتها، والحصول على قائمة تشغيل لأفضل 100 أغنية لديك، ومعرفة مكانك مقارنة بالآخرين، ومعرفة ما هى شخصيتك المستمعة.

(اتضح، أنا ذا ريبليير - "أنت متمسك بالأغانى التى تحبها". سأضطر إلى تجربة المزيد فى عام 2023.)

من السهل العثور على Spotify Wrapped على الرغم من أنه يتعين عليك القيام بذلك باستخدام تطبيق محمول.

تتمثل أبسط طريقة فى فتح تطبيق سبوتيفاى للمحمول فقط - يجب أن يكون لديك دعوة للانتقال إلى تقرير Wrapped الخاص بك فى انتظارك.

ومع ذلك إذا لم تفعل ذلك لأى سبب من الأسباب أو إذا اخترت رفض الدعوة ثم فكرت جيدًا فى الأمر لاحقًا، فيمكنك استعادتها بطريقة أخرى:

ما عليك سوى الانتقال إلى متصفح الويب الخاص بهاتفك والتوجه إلى spotify /wrapped إذا لم يكن لديك تطبيق Spotify على هاتفك، فستتم دعوتك لتنزيله.

إذا قمت بذلك فسيتم فتح التطبيق مع دعوة 2022 Wrapped فى المقدمة والوسط.