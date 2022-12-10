شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: واتس آب يحتل مركز الصدارة كقناة تسويق أساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تضع العلامات التجارية خططها التسويقية واستراتيجيات مشاركة العملاء للعام الجديد، قامت Jio Haptik Technologies Limited، وهى واحدة من أكبر مزودى حلول WhatsApp chatbot، بتجميع تقرير متعمق بعنوان "The State of WhatsApp Marketing 2023".

و يتحدث التقرير إلى المسوقين عن واتس آب كقناة للنمو والاتجاهات التى ستشكل التسويق فى العام الجديد وأفضل الممارسات لرسائل واتس آب للأعمال والمزيد.

ويحتوى تقرير "حالة واتس آب Marketing 2023" على جدول زمنى لتطور واتس آب كمنصة أعمال، كما إنه يسلط الضوء على الميزات والابتكارات الجديدة على واتس آب فى العامين الماضيين والتى تدعى أنها تجعله قناة قوية للمسوقين لدفع مشاركة العملاء من البداية إلى النهاية.

ويزعم التقرير أنه يقدم سردًا مدعومًا بالبيانات جنبًا إلى جنب مع دراسات الحالة وقصص نجاح العلامات التجارية الاستهلاكية التى حققت مقاييس أعمال رئيسية باستخدام واتس آب كقناة تسويق ونمو أساسية.

ويناقش الحلول والأدوات التى يمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها لمشاركة العملاء داخل وخارج نظام واتس آب، وهناك أيضًا العديد من حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة ونصائح واتس اب لرسائل الأعمال التجارية التى يجب على الشركات اتباعها.

وفى حديثه عن تقرير عام 2023، قال أكريت فايش، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك، Haptik، "مع وصول أكثر من 2 مليار مستخدم فى 180 دولة، برز واتس آب كقناة تسويقية قوية للعلامات التجارية للتواصل والتفاعل مع العملاء المحتملين فى جميع أنحاء العالم.