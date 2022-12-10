تكنولوجيا: البنتاجون يمنح مشروعا سحابيا بـ9 مليارات دولار لأمازون ومايكروسوفت وجوجل

القاهرة - سامية سيد - منح البنتاجون عقدًا بقيمة 9 مليارات دولار للحوسبة السحابية لجميع الشركات الرئيسية - أمازون وجوجل ومايكروسوفت وأوراكل، وذلك حتى عام 2028.

وستسمح القدرة السحابية المشتركة Warfighting Cloud Capability (JWCC) لأصحاب المهام بالحصول على عروض السحابة التجارية المصرح بها مباشرة من الحاصلين على عقود مقدمى الخدمات السحابية.

وقال البنتاجون فى بيان:"لم يتم الالتزام بأموال فى وقت المنح ؛ سيتم الالتزام بالأموال على الطلبات الفردية عند إصدارها، والغرض من هذا العقد هو تزويد وزارة الدفاع بخدمات سحابية على مستوى المؤسسة ومتاحة عالميًا عبر جميع مجالات الأمان من مستويات التصنيف من المستوى الاستراتيجى إلى المستوى التكتيكي".

وبعد أن شهدت حربًا مريرة بشأن عقد الحوسبة السحابية JEDI (البنية التحتية المشتركة للدفاع المشترك) بقيمة 10 مليارات دولار، أعلن البنتاجون العام الماضى عن مبادرة سحابية جديدة حلت محل عقد JEDI المشؤوم.

واضطر البنتاجون إلى إلغاء عقد JEDI بقيمة 10 مليارات دولار الذى مُنح لشركة مايكروسوفت فى عام 2019، تاركًا شركة أمازون المفضلة خارج السباق خلال إدارة دونالد ترامب، وتمت دعوة جميع عمالقة السحابة مثل Amazon ومايكروسوفت وGoogle وOracle لتقديم عطاءات لعقد JWCC Cloud.

وقال البنتاجون فى نوفمبر الماضى :"تتوقع الحكومة منح عقدين - أحدهما لشركة Amazon Web Services AWS) والآخر لشركة مايكروسوفت Corporation (مايكروسوفت) - ولكنها تعتزم منح جميع مزودى الخدمات السحابية (CSPs) التى تثبت القدرة على تلبية متطلبات وزارة الدفاع ".

وكان الهدف من عقد JEDI تحديث عمليات تكنولوجيا المعلومات فى البنتاغون للخدمات المقدمة على مدى 10 سنوات، وبعد أن حصلت مايكروسوفت على عقد مدته عقد من الزمن فى أكتوبر 2019، قدمت AWS عرضًا احتجاجًا مباشرًا إلى وزارة الدفاع للطعن فى القرار.

واعتقدت أمازون أن عملية إعادة التقييم كانت معيبة للغاية، وتخضع لضغوط لا داعى لها من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.