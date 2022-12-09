شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تقاضى Microsoft لمنع شرائها Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت FTC طعنًا قانونيًا لمحاولة منع خطة Microsoft لشراء Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار ، وفقًا لبيان صحفى صادر عن المنظم ، وفقت لتقرير theverge.

وتم رفع الدعوى القضائية اليوم بعد أسابيع من التراجع بين مايكروسوفت وسوني والمنظمين حول مخاوف المنافسة ومستقبل Call of Duty ،وتجادل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن الاستحواذ "سيمكن Microsoft من قمع المنافسين لوحدات تحكم ألعاب Xbox الخاصة بها ومحتوى الاشتراك المتزايد بسرعة وأعمال الألعاب السحابية.

وتصويت مفوضي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) اليوم يعني أن Microsoft تواجه الآن عقبات كبيرة أمام استكمال صفقة Activision Blizzard، ويقوم المنظمون في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا بفحص الصفقة عن كثب ، على الرغم من محاولات Microsoft المتكررة لإرضاء المنظمين.

وقالت هولي فيدوفا ، مديرة مكتب المنافسة في لجنة التجارة الفيدرالية ، في بيان: "لقد أظهرت Microsoft بالفعل أنها تستطيع وستحجب المحتوى عن منافسيها في الألعاب"، ونسعى اليوم إلى منع Microsoft من السيطرة على استوديو ألعاب مستقل رائد واستخدامه للإضرار بالمنافسة في أسواق ألعاب ديناميكية وسريعة النمو."

وقال براد سميث ، نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها ، في بيان لصحيفة The Verge : "ما زلنا نعتقد أن هذه الصفقة ستوسع المنافسة وتخلق المزيد من الفرص للاعبين ومطورى الألعاب، ولقد التزمنا منذ اليوم الأول بمعالجة مخاوف المنافسة ، بما في ذلك من خلال تقديم تنازلات مقترحة في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى لجنة التجارة الفيدرالية، بينما كنا نؤمن بإعطاء فرصة للسلام ، ولدينا ثقة كاملة في قضيتنا ونرحب بفرصة عرض قضيتنا في المحكمة ".

وفى رسالة إلى موظفى Activision Blizzard ، أخبر الرئيس التنفيذى Bobby Kotick الموظفين أنه يريد "تعزيز ثقتى" بأن عملية الاستحواذ ستنتهي، وقال "الادعاء بأن هذه الصفقة معادية للمنافسة ، ونعتقد أننا سننتصر في هذا التحدى، ونشرت الشركة أيضًا بريدًا إلكترونيًا داخليًا صاغه Jeb Boatman ، النائب الأول للرئيس في Activision لقانون التقاضي ، والقانون التنظيمي ، والسياسة العامة ، يحدد موقفها من الصفقة .

وعرضت Microsoft على Sony صفقة مدتها 10 سنوات على ألعاب Call of Duty الجديدة الشهر الماضي ، لكن Sony لم تقبل العرض بعد، وتم الاتفاق على صفقة مماثلة بين Nintendo و Valve