شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنستجرام" يساعد المستخدمين على تحديد "صلاحية" المحتوى للنشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن اشتكى مستخدمو تطبيق "إنستجرام" من عدم ظهور بعض منشوراتهم للآخرين بسبب القيود التى يفرضها التطبيق على محتوى المنشورات، قرر المبرمجون إيجاد حل لتلك المشكلة، وفقا لتقرير RT.

وتبعا لمدونة نشرتها الصفحات التابعة لـ "إنستجرام" فإن "القائمين على التطبيق قرروا إدخال ميزات جديدة ستقوم بشكل تلقائى بإعلام منشئ المحتوى عما إذا كانت منشوراته تتوافق والتوصيات الموضوعة للتطبيق، أو فيما إذا كانت تلك المنشورات تحوى عبارات (حادة نوعا ما) يمكن أن تزعج الآخرين".

وجاء فى المدونة "نحن نعلم أن العديد من صناع المحتوى يجدون توصياتنا حول منشوراتهم مفيدة، لذا فإن من المهم بالنسبة لنا أن يفهم هؤلاء الأشخاص إرشاداتنا، وأن يكونوا قادرين على معرفة هل هناك شيء ما قد نشروه أو موجود فى ملفهم الشخصى قد يؤثر فى مدى وصولهم إلى المتابعين".

وأشارت "إنستجرام" إلى أن هذه الطريقة ستساعد صناع المحتوى على اختيار محتوى أفضل للمنشورات، وبالتالى فإن المنشورات ستصل إلى شريحة أكبر من المستخدمين"

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "إنستجرام" ستتيح للمستخدمين إمكانية الاطلاع على المنشورات التى تم حجبها من الظهور، وإمكانية تقديم اعتراضات حالما كانوا يعتقدون أن منشوراتهم لا تخالف التوصيات الموضوعة.