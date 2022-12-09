شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تحارب وكالة مكافحة الاحتكار الأمريكية بشأن مستقبل الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت تجربة رفيعة المستوى ستحاول فيها لجنة التجارة الفيدرالية منع ميتا المالكة لشركة فيس بوك من شراء مطور تطبيقات الواقع الافتراضي Within.

حيث رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) دعوى قضائية في يوليو لوقف الصفقة ، قائلة إن استحواذ Meta على شركة "Within" من شأنه "خلق احتكار" في سوق تطبيقات اللياقة البدنية للواقع الافتراضي (VR)، وقد طلبت من القاضي إصدار أمر قضائي أولي من شأنه وقف الصفقة المقترحة.

وستكون التجربة التي تبدأ بمثابة اختبار لمحاولة FTC لتفادي ما تراه تكرارًا لشراء الشركة طريقها إلى الهيمنة ، هذه المرة في أسواق الواقع الافتراضي والواقع المعزز الوليدة، وتحاول FTC بشكل منفصل إجبار Meta على فك عمليتي استحواذ سابقين ، Instagram و WhatsApp ، في دعوى قضائية تم رفعها في عام 2020، وكان كلاهما في أسواق جديدة نسبيًا في وقت شراء الشركتين.

وقد يؤدي انتصار الحكومة إلى إضعاف قدرة Meta على المناورة في مجال التكنولوجيا الناشئة التي حددها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على أنها "الجيل التالي من الحوسبة"، وإذا مُنعت من إجراء عمليات استحواذ في الفضاء ، فستواجه Meta ضغوطًا أكبر لإنتاج تطبيقاتها الناجحة وستتخلى عن المكاسب - من حيث الإيرادات والموهبة والبيانات والتحكم - المرتبطة بجلب مطورين مبتكرين إلى الشركة.

وضمن تطبيق تمارين الواقع الافتراضي الشهير Supernatural المطوّر والقائم على الاشتراك ، والذي يُعلن عنه على أنه "خدمة لياقة بدنية كاملة" مع "مدربين خبراء" و "وجهات جميلة" و "تمارين مصممة لأفضل موسيقى متاحة".

إنه متاح فقط على أجهزة Meta Quest ، وهي سماعات رأس تقدم مرئيات رقمية وصوتية غامرة تقدر شركة أبحاث السوق IDC أنها تستحوذ على 90 ٪ من الشحنات العالمية في سوق أجهزة الواقع الافتراضي، ويتم إنتاج غالبية أكثر من 400 تطبيق متوفر في متجر تطبيقات Quest بواسطة مطورين خارجيين. تمتلك Meta تطبيق الواقع الافتراضي الأكثر شهرة في متجر تطبيقات Quest ، Beat Saber ، والذي حصلت عليه في عام 2019.

ومن المتوقع أن تجادل Meta بأن لجنة التجارة الفيدرالية قامت بعمل ضعيف في تحديد السوق ذات الصلة وأنها تنافس مجموعة كاملة من محتوى اللياقة البدنية ، وليس فقط تطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي.

ومن المتوقع أيضًا أن يجادل بأن لجنة التجارة الفيدرالية قللت من تقدير المنافسة في السوق لتطبيقات اللياقة البدنية المخصصة للواقع الافتراضي، وقد وافقت شركة وسائل التواصل الاجتماعي على الشراء ضمن في أكتوبر 2021 ، بعد يوم من تغيير اسمها من Facebook إلى Meta ، مما يشير إلى طموحها في بناء بيئة افتراضية غامرة تُعرف باسم metaverse.

ولم تكشف Meta عن سعر الصفقة لكن المنشور التكنولوجي The Information أفاد أنه كان حوالي 400 مليون دولار، وسيكون زوكربيرج شاهدًا في المحاكمة، أما الشهود المحتملون الآخرون هم داخل الرئيس التنفيذي كريس ميلك ومدير تكنولوجيا Meta Andrew Bosworth ، الذي يدير وحدة Reality Labs التابعة للشركة.

كذلك فمن المتوقع أن يتم استجواب زوكربيرج حول إستراتيجية الشركة الأم لـ Facebook لأعمال الواقع الافتراضي ، بالإضافة إلى خطط الشركة لدعم مطوري الطرف الثالث ، وفقًا لوثيقة المحكمة.