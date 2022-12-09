شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمم المتحدة تصدر قرارا للحد من الحطام الفضائى من تجارب الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطالب الدول بعدم إجراء اختبارات الصعود المباشر المضادة للأقمار الصناعية (ASAT) التي تخلق فضلات فضائية.

وقادت الولايات المتحدة هذا الإجراء بعد أن تلقت محطة الفضاء الدولية (ISS) العام الماضى أكثر من 1500 قطعة من الحطام من قمر ASAT الروسى، وفقا لتقرير engadget.

وبالاضافة إلى خلق مخاطر ملاحية لرواد الفضاء ، تعكس النفايات الفضائية أيضًا ضوء الشمس على سطح الأرض ، وتتداخل مع التلسكوبات الأرضية، علاوة على ذلك ، يتوقع الباحثون أن يزداد الحطام المداري من حيث الحجم خلال العقد المقبل مع تزايد شعبية الأقمار الصناعية الصغيرة للبث عبر الإنترنت مثل Starlink التابعة لشركة SpaceX .

وكتبت نائبة الرئيس كامالا هاريس ، التي تترأس المجلس الوطني للفضاء بالبيت الأبيض ، على تويتر اليوم بالعودة إلى نيسان أبريل الماضى أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تجري تجارب صاروخية مضادة للأقمار الصناعية المدمرة ، ودعوت الدول الأخرى للانضمام إلينا.

واليوم ، صوتت 155 دولة لصالح قرار للأمم المتحدة ، مما ساعد على ترسيخ هذا القرار كمعيار دولى للفضاء ".

ومن بين الدول الأربع التى أجرت تجارب الصواريخ المضادة للاقمار الصناعية الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا ، وصوتت الولايات المتحدة فقط لصالحها اليوم، بالإضافة إلى روسيا والصين ، شملت الدول التي صوتت بلا روسيا البيضاء وبوليفيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوبا وإيران ونيكاراغوا وسوريا.

كما امتنعت تسع دول أخرى عن التصويت: الهند وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومدغشقر وباكستان وصربيا وسريلانكا والسودان وتوغو وزيمبابوي.