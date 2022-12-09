شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس اب يطرح ميزة "الأفاتار" للمستخدمين.. جربها الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة واتس آب بنشر خاصية الأفتار ثلاثي الأبعاد التي تعطي المستخدم إمكانية استخدامه ليكون صورة بروفايل أو ملصق، حيث يمكن أن يكون مجسماً ثلاث الأبعاد لشخصيته، وفقاً لما قاله موقع "جيزمو تشاينا".

وكانت شركة ميتا المالكة قد وفرت هذا الأفتار أولاً في منصتيها انستجرام وفيسبوك، وكذلك في مسنجر قبل عدة أشهر، وتأتي هذه الأنباء بعد عدة أشهر من اختبار الخاصية في إصدار بيتا التجريبي لواتس آب، حسبما قال موقع WABetaInfo في يونيو الماضي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرج عن هذه الخاصية عبر صفحته على فيسبوك، ويستطيع المستخدم الآن أن يصنع أفتار ثلاثي الأبعاد في واتس آب ويقوم بتعديله كما يشاء.

وقالت واتس آب في منشور مدونة إن المستخدمين يمكنهم استخدام مجسمات أفتار مصممة بشكل شخصي لتكون صورة بروفايل لهم أو يمكنهم أن يختاروا من أحد الملصقات المتوفرة، والتي تعكس إيموجي وحركات مختلفة، وتبدو مجسمات أفتار ثلاثية الأبعاد الموجودة في واتس آب مشابهة لبيتموجي التي توفرها سناب تشات أو ملصقات ميموجي الخاصة بشركة أبل.

وقالت واتس آب: "مجسم أفتار الخاص بك عبارة عن نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من بين مليارات التركيبات التي تضم تصفيفات شعر متنوعة وخصائص وجه وملابس مختلفة".

ويمكن الوصول إلى هذه الخاصية من خلال قائمة الإعدادات، وسيكون المستخدم قادراً أيضاً على تعديل الأفتار بمختلف درجات الإضاءة والألوان وتصفيفات الشعر، وتسير واتس آب على خطى فيسبوك وانستجرام اللتين قدمتا مزايا أفتار في 2019 و2020 على التوالي.