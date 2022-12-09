تكنولوجيا: مايكروسوفت Teams تضيف ميزة "المجتمعات" لإنشاء مجموعات على أندرويد وiOS

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن ميزة "Communities" لـ Teams، حيث تأتى مجتمعات Teams إلى تطبيقات أندرويد وiOS، مما يتيح للمجموعات استخدام ميزات التقويم والاجتماعات والدردشة، وستصل "المجتمعات" إلى الإصدار المجانى من التطبيق، مما يعنى أنه يمكن للجميع أو أى شخص استخدامه.

وبصرف النظر عن الدردشة الجماعية والمكالمات ومشاركة الملفات أو الصور، ستسمح المجتمعات للمجموعات باستخدام تقويم مشترك يمكن دمجه مع تقويم Google لتنظيم الأحداث العامة، سواء فى وضع عدم الاتصال أو عبر الإنترنت.

وتقول مايكروسوفت أن تجربة المجتمعات تستهدف المجموعات التى تريد مساحة رقمية، مثل فريق رياضى، أو لجنة تخطيط الأحداث، أو رابطة الآباء والمعلمين، أو حتى شركة صغيرة، بحيث يمكن الاتصال بهم بعد، أو قبل، أو حتى أثناء الحدث.

وباستخدام المجتمعات، سيتمكن المستخدمون من إرسال رسائل إلى كل فرد فى المجموعة ومشاركة المستندات أو الصور معهم، ويمكن للمرء أيضًا تصفية المحتوى لتسهيل الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو والروابط والأحداث، ويمكن للأعضاء أيضًا إنشاء أحداث وإضافتها إلى الحدث حتى تكون مرئية للجميع بسهولة.

وتتضمن ميزة مجتمعات مايكروسوفت Teams "تجربة أحداث" جديدة، وبهذا يمكن للمستخدمين إضافة أحداث إلى تقويم المجموعة، وعلاوة على ذلك، يمكنهم دعوة الضيوف وتتبع الحضور والدردشة مع الحاضرين من خلال الرسائل المباشرة.

ويمكن العثور على خيار إنشاء "المجتمع" فى علامة التبويب الصفحة الرئيسية داخل تطبيق Teams على أندرويد وiOS، وسيتعين على المستخدمين تحديد "إنشاء مجتمع جديد" واختيار نوع المجتمعات من بين الإعدادات المسبقة المتاحة أو إنشاء مجتمع من البداية، ولاحقًا، يمكن للمرء اختيار صورة أو رمز تعبيرى للمجموعة، وتسمية المجتمع، وإعطائه وصفًا، ووضع إرشادات لأعضائه.