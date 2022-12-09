شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تسعى لتصميم محرك فضائى صغير يعمل بالماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة "فاكل" من مدينة كالينينجراد فى أقصى غرب روسيا على تصميم محرك فضائى صغير سيعمل بالماء، وفقا لتقرير RT، وصرح بذلك نائب كبير المصممين في الشركة سيرغي بريدانيكوف.

وقال إن شركته في صدد تصنيع هذا النوع من المحركات في إطار مشروع "إينيرغيا – بوران" السوفيتي، الذي تضمن منذ 30 عاما عددا من المشاريع الفرعية وتصميم المحركات العاملة بالسوائل، وحان الوقت الآن لتفعيل أحد مكوّنات المشروع، وذلك على المستوى الجديد لتطور التقنيات.

وأوضح الخبير أن مثل هذه المحركات يمكن استخدامها فى أنظمة تصحيح مدار الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، مع العلم أنه تستخدم الآن لهذا الغرض محركات كهربائية صاروخية عاملة بالكريبتون أو الزينون أو وقود الهيدرازيني السام غير المتماثل.

ومع ذلك فإن المحرك الفضائى العامل بالماء له درجة خطورة أقل بكثير من الوقود الهيدرازيني.

وقال الخبير إن الماء يمكن تخزينه على متن القمر الصناعي حيث يتم تحليله إلى الأكسيجين والهيدروجين اللذين يتراكمان في أجهزة خاصة. وعند تشغيل المحرك ترسل مكونات الوقود إلى المحرك الذي له نبضة نوعية قوية.