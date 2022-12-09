شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تدمج جوجل فريقي الخرائط و Waze ؟.. جوجل ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه كجزء من إجراءات خفض التكاليف الأخيرة، تخطط جوجل لدمج قسمي Waze و Maps، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تقليل العمل المكرر عبر المنتجات، لكن جوجل قالت إنها ستظل تفصل بين تطبيقات Waze و Maps.

قال متحدث باسم "Waze" لصحيفة وول ستريت جورنال: "تظل جوجل ملتزمة بشدة بالعلامة التجارية الفريدة لـ Waze وتطبيقها"، ستترك "نيها باريك" الرئيس التنفيذي لشركة Waze، منصبها بعد فترة انتقالية، ولكن لن يكون هناك تسريح للعمال كما ورد، بدءًا من يوم الجمعة، سينضم فريق Waze المكون من 500 فرد إلى مؤسسة Google Geo المسؤولة عن الخرائط و Earth و Street View، وفقاً لموقع engadget.

تشارك Waze و Maps الميزات منذ أن استحوذت جوجل على Waze مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2013، وبدأت بيانات حركة Waze بالظهور في الخرائط بعد فترة وجيزة من الاستحواذ، مع وصول حدود السرعة ومواقع الرادار وميزات أخرى لاحقًا، في المقابل استفاد Waze من خبرة جوجل في البحث،

أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تحقيقًا لمكافحة الاحتكار بعد فترة وجيزة من الاستحواذ، وفي ذلك الوقت ، قالت جوجل إنها تحتفظ بـ Waze كوحدة منفصلة "في الوقت الحالي".

لدى "Waze" 151 مليون مستخدم نشط شهريًا، مقارنة بمليار مستخدم لخدمات خرائط جوجل، ومع ذلك فإن Waze هو تطبيق ملاحة شائع للغاية (خاصة في أوروبا)، وذلك بفضل طبيعته ذات المصادر الجماعية، حيث يمكن للمستخدمين الفرديين بسهولة الإبلاغ عن حركة المرور والشرطة والحوادث ومشاكل الخرائط وكاميرات الرادار والمزيد بلمسة زر واحدة.

مع تباطؤ عائدات الإعلانات في جوجل، قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي في سبتمبر، إنه يأمل في جعل الشركة أكثر كفاءة بنسبة 20 %، وقال إنه يمكن تحقيق جزء من ذلك من خلال تسريح العمال ودمج منتجات متعددة.