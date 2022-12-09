شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ستطلق مهمة 2 فى 1 لاختبار تغيير وقياس مدار الكويكب في عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع الصين الآن إلى إطلاق أول مهمة اختبار دفاع كوكبي قبل عام من الوقت المخطط لها وعلى صاروخ أكبر، مثلما فعلت وكالة ناسا في مهمتها الأخيرة لاختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART)، وتريد الصين اختبار تغيير مدار كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا باستخدام مركبة فضائية مصادمة وكذلك قياس مدى تغير مداره بدقة، وفقاً لموقع space.

دخلت DART في شراكة مع مهمة من وكالة الفضاء الأوروبية تسم Hera ، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2024 وستدرس موقع التأثير بالتفصيل، ومع ذلك تريد الصين محاولة التأثير والمراقبة الدقيقة في لقطة واحدة، حيث أعلنت الدولة لأول مرة عن خطط للمهمة في أبريل، ثم كشفت لاحقًا أن الاختبار سيستهدف صخرة فضائية تعرف باسم 2020PN1، وهو كويكب "خطير محتمل" يبلغ عرضه حوالي 130 قدمًا (40 مترًا).

كان من المقرر إطلاق المهمة على صاروخ لونج مارش 3 بي حوالي عام 2026.

قال وو ويرين، كبير مصممي برنامج استكشاف القمر الصيني، لـ CCTV في 24 نوفمبر إن الخطة الجديدة ستشهد إطلاق المهمة في عام 2025 فوق صاروخ Long March 5 الأكبر والأقوى.

ستنطلق المركبة الفضائية معًا، ولكن بعد انفصالها عن الصاروخ، وستدخل مسارات مختلفة حتى عام 2020 PN1. سوف يلتقي المساح بالكويكب أولاً، مما يسمح له بإجراء ملاحظات قبل وبعد الاصطدام المخطط له.

على الرغم من صغر حجمه، فإن التغيير المخطط له في المدار سيكون كافيًا لتغيير مسار الكويكب بشكل كبير بمرور الوقت.