شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..كيفية إنشاء حدث تقويم جوجل من Spaces أو شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم Google Workspace مجموعة من أدوات الحوسبة السحابية والإنتاجية والتعاون، حيث يوفر للمستخدمين القدرة على الإنشاء والمشاركة والعمل معًا باستخدام منتجات جوجل المختلفة مثل المستندات والعروض التقديمية والنماذج والمزيد.

وترتبط منتجات Google Workspace ببعضها البعض، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة من خلال توفير بعض الوقت في تحويل المستندات.

خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بعملاق التكنولوجيا، جيميل يأتي مع الدردشات (الدردشات الشخصية) و Spaces (محادثات جماعية) لمساعدة المستخدمين على التفاعل والعمل مع مستخدمين آخرين.

ويمكنك إنشاء أحداث من Google Chat أو Spaces ومشاركتها مع عائلتك وأصدقائك وزملائك في العمل عبر تطبيق Gmail.

من المهم ملاحظة أن هذا الحدث يتم إنشاؤه فقط بينك وبين مستلمي الدردشة أو أعضاء Spaces بسبب إعداد افتراضي.

ومع ذلك يمكنك إضافة المزيد من الضيوف أثناء إنشاء الحدث.

إليك دليل سريع يوضح لك كيفية القيام بذلك:

إنشاء حدث تقويم جوجل من Spaces أو شات

افتح تطبيق جيميل على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر.

انتقل إلى محادثة الدردشة أو Spaces التي تريد إنشاء حدث تقويم منها.

اضغط على أيقونة الجمع (+) المتوفرة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.

حدد خيار دعوة التقويم من القائمة المعروضة.

سيتم عرض تقويم جوجل في اللوحة اليمنى من الشاشة، ومن ثم يتعين عليك تحديد التاريخ والوقت.

علاوة على ذلك يمكنك إضافة المزيد من الضيوف إلى الحدث إذا كنت ترغب في دعوة المزيد من الأشخاص.

ثم اضغط على زر حفظ ومشاركة.

سيتم إنشاء الحدث ومشاركته مع المدعوين.