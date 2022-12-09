شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعاون بين Xbox و Calm لاستخدام مقاطع صوت تهدئك للنوم أثناء اللعب .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Xbox تعاونها مع Calm "تطبيق اليقظة "كجزء من جهودها لدعم الصحة العقلية للاعبين ورفاهيتهم، وكذلك خلقت مجموعة عناوين Game Pass التي تتناول مشكلات الصحة العقلية أو تمنح اللاعبين إحساسًا بالهروب من الواقع، وفقا لتقرير engadget.

وتطبيق اليقظة أو الهدوء يحتوى على مقطعين صوتيين جديدين لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء والانجراف ، وكلاهما من ألعاب اكس بوكس.

وابتداء من اليوم، يمكن للأشخاص الذين لديهم عضوية Calm Premium الاسترخاء في أجواء المحيط والابتعاد عن الضوضاء الغريبة المحيطة ، وإنها المرة الأولى التي يضيف فيها Calm مشاهد صوتية ذات طابع اللعبة.

وإذا لم تكن بالفعل عضوًا في Calm Premium ، فستتمكن من الوصول إلى الخدمة مجانًا لمدة ثلاثة أشهر من خلال ميزة اشتراك Xbox Game Pass Ultimate، وبعد انتهاء هذه النسخة التجريبية ، إذا كنت ترغب في الاستمرار في استخدام Calm Premium ، فيمكنك الحصول على خصم بنسبة 50% على الاشتراك للسنة الأولى.