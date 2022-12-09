شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يرفع تويتر أسعار اشتراك Blue على iOS إلى 11دولارًا.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يعود الاشتراك الأزرق في Twitter ، فقد يكلف أكثر بكثير من ذى قبل إذا قمت بشرائه مباشرة من التطبيق. وفقًا لتقرير The Information ، ونقله engadget.

وقال التقرير، أبلغت الشركة بعض الموظفين بأنها ستفرض على المستخدمين 11 دولارًا مقابل اشتراك Blue إذا دفعوا من خلال تطبيق iOS الخاص بها، ولكن إذا دفعوا عبر الويب فستكلفهم فقط 7 دولارات شهريًا مقابل الخدمة، والتي تتضمن الحصول على شارة التحقق الزرقاء الخاصة بموقع الويب.

كما يشير أنه من المحتمل أن يأخذ التغيير في الأسعار عمولة Apple البالغة 30%للمدفوعات التي تتم من خلال نظامها في الاعتبار.

وفى أواخر نوفمبر، تحدث مالك موقع Twitter Elon Musk ضد تخفيض Apple بنسبة 30% في عمليات الشراء داخل التطبيق، وقال أيضًا إن عملاق التكنولوجيا هدد بحجب Twitter من متجر التطبيقات الخاص به ولن يخبر شركته عن السبب.

وبعد بضعة أيام، التقى ماسك برئيس شركة آبل تيم كوك وحل ما وصفه الأول بـ"سوء التفاهم"، وقال ماسك إن الاثنين أجريا "محادثة جيدة" وأن شركة آبل لم تفكر أبدًا في إسقاط Twitter من متجر التطبيقات.

وأعلنت شركة Apple في أواخر عام 2021 أنها ستسمح لمطوري تطبيقات "القارئ" بالارتباط بأنظمة الدفع الخارجية بعد وابل من الانتقادات ضد ممارستها المتمثلة في أخذ عمولة بنسبة 30%.

ومن غير الواضح ما إذا كان المديران التنفيذيان قد تحدثا عن خطة Twitter لتقديم اشتراك Blue خارج متجر التطبيقات وكيف ستنفذ الشبكة الاجتماعية فكرتها.

وأطلقت Twitter في الأصل التحقق الأزرق لأجهزة iOS في أوائل نوفمبر مقابل 8 دولارات شهريًا، لكن الشركة قررت إيقاف الخدمة مؤقتًا بعد أن أدت إلى تدفق منتحلي الشخصية والحسابات المزيفة، وعندما تعود خدمة الاشتراك ، ستأتي بعلامات اختيار ملونة مختلفة : ذهبية للشركات، ورمادية للحكومة، وأزرق للأفراد، سواء أكانت شخصية عامة أم لا.