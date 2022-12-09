شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الملكة اليزابيث وويل سميث وجونى ديب الأكثر بحثا على جوجل فى أمريكا 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جوجل واحدة من أكثر ملخصات نهاية العام إثارة للاهتمام التي ستقرأها، وكشفت عن عمليات البحث التي وجدتها أنت وأي شخص آخر في الولايات المتحدة أكثر روعة في عام 2022.

وتتصدر القائمة لعبة التخمين بالكلمات البسيطة والمكونة من خمسة أحرف والتي تعد Wordle أكثر المصطلحات التي يتم البحث عنها في العام.

نظرًا لكونه عام الانتخابات فقد كانت من الأخبار الأكثر طلبًا وثاني أكثر عمليات البحث شيوعًا بشكل عام حسبما نقلت Digitartlends.

وجاءت وفاة الملكة إليزابيث البريطانية والممثلة بيتي وايت في عام 2022 ، فى ثاني وثالث أكبر عدد من عمليات البحث عن الأخبار على التوالي.

تضمنت قائمة جوجل للأكثر بحثا فى الولايات المتحدة لعام 2022 فيلم ديزني الكوميدى الخيالي Encanto، كذلك اغنية الفيلم We Don't Talk About Bruno من أكثر الأغاني التى تم البحث عنها.

وتضمنت قائمة جوجل عمليات البحث عن المعالم الثقافية على خرائط جوجل أيضًا، وكان Skinwalker Ranch في ولاية يوتا أكثر إثارة للاهتمام بمحركات البحث.

فيما نقل موقع ذا فيرج، أن الممثل العالمي جوني ديب و الممثل العالمي وطليقته أمبير هيرد، والممثل العالمي ويل سميث، وجادا بينكيت سميث، وحرب أوكرانيا فى قائمة الاكثر بحثا فى الولايات المتحدة 2022.