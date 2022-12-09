شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بى بى سى قد تغلق التليفزيون الأرضى بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى التحول الرقمي بالكامل بحلول نهاية العقد، وفقًا لما ذكره المدير العام للمؤسسة.

وفي خطاب ألقاه هذا الأسبوع، قال تيم ديفي إن المذيع البالغ من العمر 100 عام يحتاج إلى التحول إلى نموذج الإنترنت فقط للبقاء على صلة، وفقاً لصحيفة "مترو".

وقال ديفي: "إيقاف البث سيحدث ويجب أن يحدث بمرور الوقت، ويجب أن نكون نشطين في التخطيط لذلك"، وأوضح المدير العام أن بي بي سي يجب أن "تمتلك الانتقال إلى مستقبل الإنترنت" بحلول عام 2030.

وأضاف: "يجب أن نعمل معًا لضمان اتصال الجميع، ويمكنهم توصيل التلفزيون والراديو عبر الإنترنت، هذا ليس شيئًا تقاومه."

وتبث البي بي سي من أبراج التلفزيون في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من قرن، على الرغم من إطلاق iPlayer في عام 2007 وتنفيذه بفعالية، يواجه Beeb ضغوطًا متزايدة من أمثال Netflix و Amazon Prime و Disney +.

ويجذب iPlayer حوالي 12 مليون تسجيل دخول في الأسبوع ويمثل 16 % من إجمالي استهلاك برنامج BBC.

وعلى الرغم من أن التحول إلى نموذج التوزيع عبر الإنترنت فقط قد يسمح لـ BBC بتحويل الموارد نحو التنافس مع أمثال TikTok، إلا أنه قد يترك المشاهدين الأكبر سناً في العراء.

وقال ديفي إنه بحلول عام 2030، ربما ما يصل إلى مليوني أسرة ستظل بلا اتصال واسع النطاق.

علاوة على ذلك، تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أيضًا دعوات لإلغاء رسوم الترخيص اعتبارًا من عام 2028.