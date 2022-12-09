شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنفى الترويج لمنصات إعلانات المقامرة فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة الإعلام والإذاعة (MIB) فى الهند الأسبوع الماضي خطابًا إلى جوجل تطلب فيه من الشركة الامتثال لاستشاراتها ضد إعلانات المراهنات عبر الإنترنت.

وفقًا لتقرير صادر عن ET، أصدر عملاق التكنولوجيا بيانًا توضح فيها أنها تلتزم بالقوانين الهندية المحلية ولا تسمح بأي إعلانات قمار عبر الإنترنت على خدماتها.

وأكد متحدث باسم جوجل أن الشركة لا تسمح بأي إعلانات تروج للمقامرة عبر الإنترنت.

وتمنع سياسات الإعلانات في جوجل والقوانين واللوائح المحلية السارية الشركة من الترويج للمقامرة عبر الإنترنت من خلال خدماتها.

وأشار المتحدث إلى أن جوجل تدعم سياسات صارمة لوقف الانتهاكات عبر أنظمتها الإعلانية وفقا لما نقله موقع Gadgets.

وقال أيضًا إن الشركة تتخذ "إجراءً سريعًا" كلما حصلت على معلومات حول انتهاك الإعلانات.

لماذا أرسل MIB خطابًا إلى جوجل؟

وفقًا للتقرير ادعى مسؤول في الوزارة أن الرسالة صدرت إلى جوجل بعد إبلاغ MIB بأن الشركة تعرض إعلانات مراهنة عبر الإنترنت.

وذكر المسؤول أن الرسالة صدرت لمنع جوجل من عرض إعلانات الرهان للمستخدمين الهنود.

عادةً ما يرسل MIB مثل هذه الرسائل إلى الشركات عندما يتم لفت انتباه الوزارة إلى انتهاك.

كيف تروّج منصات الرهان عبر الإنترنت لأنفسها؟

بصرف النظر عن خدمات المراهنات المحلية، تستخدم بعض المنصات الخارجية مثل PariMatch و Fairplay و Betway و 1xBet و Wolf 777 قنوات أخرى للترويج لأنفسهم.

وتستخدم هذه المنصات في الغالب مواقع إخبارية بديلة للإعلان على التلفزيون والمنصات الرقمية.

في أكتوبر أصدر MIB تقريرًا استشاريًا مفصلاً يطلب من منصات OTT وناشري الأخبار الرقمية والقنوات التلفزيونية وغيرها من وسطاء وسائل التواصل الاجتماعي منع بث / عرض إعلانات المراهنة عبر الإنترنت والإعلانات البديلة لهذه المنصات.

علاوة على ذلك رحب اتحاد ألعاب عموم الهند (AIGF) أيضًا باستشارة MIB والرسالة المرسلة إلى جوجل للحد من إعلانات المراهنات عبر الإنترنت.