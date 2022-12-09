شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تُطلق 40 قمراً صناعياً للإنترنت من OneWeb والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق SpaceX مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية للإنترنت لشركة الاتصالات OneWeb اليوم الخميس (8 ديسمبر)، وفقاً لموقع space

ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي ليحمل 40 قمراً صناعياً من OneWeb من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا اليوم الخميس الساعة 5:27 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 12:27 صباحاً بتوقيت مصر.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فستعود المرحلة الأولى من Falcon 9 للهبوط في محطة Cape Canaveral Space Force، التي تقع بجوار KSC، بعد أقل من ثماني دقائق من الإقلاع.

سيكون هذا هو الإطلاق الرابع والهبوط لهذا المعزز المعين، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، وأطلقت سابقًا مهمة شحن SpaceX Dragon إلى محطة الفضاء الدولية لناسا في ديسمبر 2021، ومركبة الفضاء Hotbird 13F التابعة لـ Eutelsat في أكتوبر الماضي، ومجموعة واحدة من Starlink الفضائية التابعة لشركة SpaceX.

ستستمر المرحلة العليا من فالكون 9 في حمل أقمار OneWeb إلى المدار، وستنشر Falcon 9 المركبة الفضائية في ثلاث مجموعات متساوية تقريبًا، تبدأ في 58 دقيقة بعد الإطلاق وتنتهي بعد 30 دقيقة من ذلك.

تقوم OneWeb ببناء كوكبة ذات نطاق عريض 648 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، والتي ستتنافس إلى حد ما مع Starlink التابع لشركة SpaceX، وصلت أكثر من 460 مركبة فضائية OneWeb إلى المدار حتى الآن، والغالبية العظمى منها فوق صواريخ Soyuz روسية الصنع التي تديرها شركة Arianespace الفرنسية.

تمت أول عملية إقلاع بموجب صفقة NSIL في 21 أكتوبر، عندما نجح صاروخ هندي GSLV Mark III في إطلاق 36 مركبة فضائية OneWeb بنجاح، وسيكون إطلاق يوم الخميس أول مهمة OneWeb لـ SpaceX.