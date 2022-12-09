شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ صينى خاص يصل إلى المدار بعد عامين من فشل اختبار الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى صاروخ صلب خاص صيني أول إطلاق ناجح له، بعد عامين من إخفاقه في أول رحلة تجريبية له، حيث انطلق صاروخ كوايتشو 11 من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في 6 ديسمبر.

ويتم تشغيل منصة الإطلاق بواسطة Expace، وهي شركة تجارية تابعة لشركة China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)، وهي شركة دفاعية عملاقة مملوكة للصين.

وتم تعقب القمر الصناعي في وقت لاحق في مدار متزامن مع الشمس يبلغ ارتفاعه 463 ميلًا تقريبًا (745 كيلومترًا) بواسطة سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية كجزء من أنشطة التوعية بمجال الفضاء.

ويحمل القمر الصناعي VDES وحمولات نظام تحديد الهوية الأوتوماتيكي (AIS) للاستخدامات ذات الصلة بالبحرية، وقد طورته شركة Aerospace Xingyun Technology Co، المملوكة لشركة CASIC، كجزء من خطط كوكبة "Xingyun، وفقاً لموقع space.

ويمكن لصاروخ كوايتشو 11 أن يحمل 1000 كجم من الحمولة إلى SSO أو ما يصل 1500 كجم إلى مدار أرضي منخفض، مما يجعله أقوى بخمس مرات من Kuaizhou 1A الأصغر.

وتم إطلاق أول Kuaizhou 11 في يوليو 2020 لكنه انتهى بالفشل، وعانى Expace أيضًا من انفجار أثناء الاختبار في ميناء Jiuquan الفضائي.

كانت المهمة هي الإطلاق رقم 57 للصين في عام 2022، وتم تنفيذ معظمها بواسطة مقاول الفضاء الصيني الرئيسي CASC، بما في ذلك عدد من المهام إلى محطة الفضاء تيانجونج في البلاد.