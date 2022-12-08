9 حلول لـ مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل

حل مشكلة تطبيق مايكروسوفت تيمز لا يعمل..مايكروسوفت تيمز هو أحد أفضل التطبيقات التي تم إطلاقها من شركة مايكروسوفت، والتي حظت على نسبة استخدام عالية جدًا في تلك الفترة التي طغى فيها علينا ڤيروس كورونا؛ وتلك الفترة قد بدأ منها مفهوم الإجتماعات واللقاءات التي تقام بشكلٍ الكتروني من خلال الإنترنت..من خلال مايكروسوفت تيمز وحتى يومنا هذا، والذي نفهم منه أنه يمكن أن يتعلق استخدامك للتطبيق بعملك أو دراستك، فمن المهم أن تعرف ما الذي عليك فعله إذا تعرضت لمشكلة أثناء استخدام مايكروسوفت تيمز..وتاليًا سأوافيك بالحلول الممكنة لمشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل..تابع لتتعرف على المزيد.

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مسح بيانات التطبيق

يعد مسح البيانات أحد أفضل الحلول لمشاكل التطبيقات، فعندما تواجهك مشكلة ما في أي تطبيق تستخدم، ةلا تدري بأي الحلول عليك أن تبدأ؟ ما هي الحلول من الأساس؟ مسح البيانات هو أول الحلول التي نلجأ إليها هنا في مشكلة تطبيق مايكروسوفت تيمز لا يعمل، فيمكن أن تتعرض أحد الملفات المؤقتة التي تم اختزانها من قبل تطبيق مايكروسوفت تيمز، مما يتسبب في مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل، لذا ما عليك هو التوجه للإعدادات العامة لهاتفك/ ثم إلى التطبيقات/ ومنها انتقل إلى مايكروسوفت تيمز..ثم قم بمسح البيانات لترى ما إذا تم حل مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل أم لا.

فرض إيقاف التطبيق

إذا لم يفلح معك مسح بيانات تطبيق مايكروسوفت تيمز، يمكنك التوجه لفرض إيقاف التطبيق! فرض الإيقاف هو أحد الحلول البارزة التي نحاول من حلالها حل المشاكل التي نواجهها في هواتفنا مع التطبيقات التي نستخدمها، تلك المشاكل التي لا تدري سببها أو حلها يمكنك أن تتوجه إلى فرض إيقاف التطبيق الذي تعرضت للمشكلة أثناء استخدامه، وما يعنيه فرض الإيقاف هو إيقاف جميع خدمات التطبيق وأي تأثير يمكن أن يتسبب به أو يتأثر به من الهاتف، لتقوم مجددًا بفتح التطبيق لإزالة الإيقاف، والذي تفعله بمجرد الضغط على أيقونة التطبيق لفتحه بطريقة طبيعية، لترى ما إذا تم حل مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل.

إعادة تشغيل التطبيق

فماذا تعني إعادة تشغيل التطبيق؟ ليست كإعادة تشغيل الهاتف، فما أعنيه هنا هو التطبيقات التي في الخلفية، تُختَزن التطبيقات التي نستخدمها في الخلفية وذلك على ذاكرة التخزين المؤقتة لديك (الرام) والتي تهتم بتخزين التطبيقات في الخلفية حتى تتم إعادة استدعائها من جديد للإستخدام، لذا..لا ينتهي الأمر بغلق التطبيق ثم فتحه مجددًا لإعادة تشغيله، وإنما يتوجب عليك إزالته من الخلفية ومدير العمليات، والذي يفيد إنهاء تشغيل التطبيق بشكلٍ تام لتقوم بفتحه مجددًا من جديد! لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق مايكروسوفت لا يعمل أم لا.

إعادة تثبيت التطبيق

إن لم تفلح معك أحد الحلول السابقة، يمكن التوجه إلى إزالة التطبيق نهائيًا! فإذا لم تكن هناك مشكلة بالملفات المؤقتة أو بالتخزين المؤقت للتطبيق بشكلٍ عام، فقد تكون المشكلة من أجزاء التطبيق الداخلية نفسها والتي لا تدخل ضمن البيانات المختزنة أو المؤقتة، فما عليك حينئذٍ هو التوجه لإزالة التطبيق تمامًا من على هاتفك، وذلك إما من خلال إعدادات التطبيقات على هاتفك، أو من خلال المتجر التابع لهاتفك، ثم تقوم بإعادة تثبيته ثم محاولة إعادة التسجيل مجددًا لترى ما إذا تم حل مشكلة تطبيق مايكروسوفت لا يعمل أم لا.

إعادة التسجيل من جديد

تطبيق مايكروسوفت أوفيس هو أحد التطبيقات التي تطلب تسجيل الدخول بحساب مسجل لدى مايكروسوفت عند استخدامها، فإعادة تسجيل الدخول هي بمثابة إعادة إحياء لاتصال التطبيق بالخادم، مما فيه من فرصة لإعادة الأمور لما كانت عليه أو لما يفترض عليه أن تكون دون وجود أية مشكلة في التسجيل.. لذلك ما عليك هو التوجه لتطبيق مايكروسوفت تيمز/ثم التوجه للإعدادات/ ثم اختيار تسجيل الخروج/ ثم إعادة تسجبل الدخول مجددًا بحساب مايكروسوفت الخاص بك؛ لترى ما إذا تم حل مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل أم لا.

إعادة تشغيل الهاتف

قد تكون هناك مشكلة في نظام هاتفك في الأساس، أو في قابلية تلائم التطبيق مع نظام الهاتف، وتكون تلك المشكلة مؤقتة؛ أي أنها يمكن حلها بمجرد إعادة تشغيل الهاتف، ولكنك فقط لم تكن تعلم، وها أخبرك أن إعادة تشغيل هاتفك قد تتسبب في حل مشكلات عديدة تواجه هاتفك دون أن تقوم بأية مجهودٍ يذكر، لذا ما عليك هو التوجه للضغط على زر الطاقة مطولًا/ ثم اختيار إعادة تشغيل الهاتف الخاص بك، وعند إتمام إعاد التشغيل توجه إلى فتح تطبيق مايكروسوفت تيمز، لترى ما إذا تم حل مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل أم لا.

مسح البيانات لخدمات جوجل

خدمات جوجل هي الأداة الأساسية أو العامل الأساسي لتشغيل الهاتف كما يجب، حيث تقوم بفرض الملائمة بين التطبيقات وبين نظام الأندرويد وبين واجهة المستخدم إن لم يكن هاتفك بنظام أندرويد خام، وإن كانت هناك مشكلة بخدمات جوجل..فتلك المشكلة تتسبب في مشاكل عند استخدام التطبيقات، وقد تحدث مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل في حال حدوث أية أخطاء أو مشاكل بخدمات جوجل..لذا توجه إلى إعدادات الهاتف/ ثم انتقل إلى إعدادات التطبيقات/ ثم اختر تطبيق خدمات جوجل/ ثم قم بمسح البيانات..وإعادة محاولة تشغيل تطبيق مايكروسوفت لترى ما إذا تم حل مشكلة مايكروسوفت لا يعمل أم لا.

فحص أذونات التطبيق

هل تأكدت من الأذونات التي تم السماح بها لمايكروسوفت تيمز؟ السماح بكافة الأذونات يكون أمرًا ضروريًا أحيانًا في بعض التطبيقات التي نستخدمها، وهناك أذونات معينة تطلب أن نقوم بتعيينها بشكلٍ يدوي إن لم يُطلب منّا أن نسمح بها بشكلٍ تلقائي..وذلك أيضًا لتجنب مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل.

لذا..إن لم يتم إعطاء أحد تلك الأذونات يتسبب ذلك الأمر بمشكلة في استخدام التطبيق، فإن لم تفتح الباب للطارق..فكيف له أن يدخل؟ قم بالتوجه للإعدادات/ التطبيقات/ تطبيق مايكروسوفت تيمز/ الأذونات/ ثم تفقد كافة الأذونات ما إذا كانت كما يجب أم لا..لترى بعدئذٍ هل تم حل مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل أمزلا.

قم بإعادة تعيين قاعدة البيانات

إعادة التعيين تكون دومًا حل في حالة المشكلات البرمجية البسيطة التي تواجهك أثناء استخدام التطبيقات أو تعوق بينك وبين استخدامها من الأساس، وقاعدة البيانات في مايكروسوفت تيمز هي ما تعبر عن كافة البيانات التي تم حفظها وإدخالها واختزانها على التطبيق بداية من تسجيلك للدخول، فقد تكون هناك مشكلة في أيًا من تلك البيانات..لذا توجه إلى قائمة الخيارات في مايكروسوفت تيمز بالضغط على أيقونة صورتك الشخصية/ثم اختر البيانات والتخزين/ ثم اضغط على إعادة تعيين قاعدة البيانات..ثم سيتم “تحسين الأشياء لأجلك” لترى ما إذا تم حل مشكلة مايكروسوفت تيمز لا يعمل أم لا.