شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جولدمان ساكس يعتزم الاستثمار فى شركات تشفير بعد انهيار FTX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط بنك جولدمان ساكس لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات لشراء شركات للتشفير أو الاستثمار فيها بعدما نال انهيار منصة FTX لتداول العملات المشفرة من التقييمات وقوض اهتمام المستثمرين حسبما نقلت CNBC.

وقال ماثيو مكديرموت رئيس الأصول الرقمية في غولدمان لرويترز إن انهيار FTX أدى إلى ازدياد الحاجة لوجود شركات جديرة بالثقة وخاضعة للقواعد التنظيمية في مجال العملات المشفرة، مضيفاً أن البنوك الكبيرة ترى فرصة لاقتناص هذه الأعمال.

وأضاف أن جولدمان يجري التقييمات الفنية النافية للجهالة لعدد من شركات التشفير لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وسبق أن قال مكديرموت في مقابلة الشهر الماضي "نرى بعض الفرص المثيرة حقا للاهتمام وبأسعار أكثر منطقية".

وقدمت FTX طلباً للحماية من الدائنين بموجب الفصل 11 من قوانين الإفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر تشرين الثاني بعد انهيارها الدراماتيكي، مما أثار مخاوف من انتشار العدوى وزاد من الدعوات لمزيد من التنظيم لتداول العملات المشفرة.

ورغم أن المبلغ الذي يمكن أن يستثمره جولدمان ليس كبيراً بالنسبة لعملاق وول ستريت، الذي سجل أرباحاً قدرها 21.6 مليار دولار العام الماضي، فإن رغبته في مواصلة الاستثمار رغم ما يشهده القطاع من انتكاسات تدل على أنه يرى فرصاً على المدى الطويل.