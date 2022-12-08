شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. تليجرام تسمح بالاشتراك فى الحساب باستخدام هويات مستندة إلي بلوك تشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت تبيحرام إصدارًا جديدًا من تطبيق المراسلة المشفر الخاص بها، والذي يسمح بالاشتراك في الحساب باستخدام هويات مستندة إلى بلوك تشين قابلة للشراء بدلاً من أرقام الهواتف الحقيقية.

وبالإضافة إلى ذلك يتضمن الإصدار 9.2 القدرة على الحذف التلقائي للرسائل الموجودة على جهاز توقيت للمحادثات الجديدة ، وهناك ترقية لميزة "المواضيع الشبيهة بالمنتدى".

وطُلب من المستخدمين استخدام رقم هاتفهم المحمول للتسجيل في تليجرام ، على غرار تطبيقات المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف مثل سيجنال و واتساب. بينما تؤكد تليجرام أن رقم هاتفك لن يكون مرئيًا أبدًا للأشخاص المجهولين، إلا أنه لا يزال معرّفًا يمنعك بطبيعته من إخفاء هويتك بالكامل حسبما نقل موقع ذا فيرج.

للحصول على رقم مجهول، تحتاج إلى شراء واحد من خلال Fragment blockchain، والذي تدفعه مقابل استخدام Toncoin - وهو فرع من جهود التشفير المتوقفة من Telegram.

ولسوء الحظ بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة المهتمين ، لا تعمل Fragment في الدولة.

ولكن إذا كان لديك حق الوصول لشراء الرقم، فيمكن استخدامه الآن في تطبيق Telegram.

وبالمثل بدأت الشركة بالمزاد العلني لأسماء المستخدمين المختصرة والتحصيل هذا العام، والتي تم بيعها أيضًا بالعملات المشفرة.

في نظام iOS لا يذكر تليجرام ميزة الرقم المجهول في وصف App Store أثناء عملية التسجيل، على الرغم من ذلك يمكنك إدخال رمز البلد 888 يدويًا، وبعد ذلك سيطلب رقمك المجهول.

مع أحدث إصدار من تليجرام على أندرويد، فإن "الأرقام المجهولة" موجودة في قائمة البلدان.

بخلاف ذلك لا يوجد مؤشر على قمع الميزة من قبل آبل، لكن الشركة حظرت ميزات تليجرام الجديدة من قبل، وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة Telegram Pavel Durov شركة أبل للحصول على التحديثات ببطء شديد.

في الرسائل المرسلة إلى تليجرام، وصف Durov Fragment بأنه "نجاح مذهل" حقق بالفعل مبيعات تزيد عن 50 مليون دولار في أقل من شهر.

وفقًا لدوروف فبفضل مخططات تحقيق الدخل هذه ، "ستتمكن تليجرام من الدفع مقابل الخوادم وحركة المرور والأجور اللازمة لمواصلة بناء ميزات جديدة ودعم الميزات الحالية.

بينما تعتبر بعض التطبيقات الأخرى مستخدميها أداة لزيادة الأرباح إلى أقصى حد ، فإننا نعتبر الأرباح أداة لزيادة القيمة لمستخدمينا ".

بالنسبة للإضافات الجديدة الأخرى في الإصدار 9.2 ، تعمل تليجرام على توسيع ميزة رسائل التدمير الذاتي لفترة طويلة لتعمل على مؤقت لجميع الدردشات الجديدة، بما في ذلك الدردشات الجماعية، يمكنك الآن تعيين التاريخ والوقت للمهمة فى رسائل التدمير الذاتي.

من الممكن توسيع هذا الإعداد ليشمل الرسائل القديمة أيضًا من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية والأمان ثم الحذف التلقائي للرسائل.

وتواصل Telegram's Topics 2.0 أسلوبها في لوحة المناقشة للرسائل الجماعية ولكنه يوسع الآن حد المشاركة إلى أكثر من 100 شخص.

أصدرت تليحرام مؤخرًا ميزات جديدة مثل نسخ الفيديو الصوتي إلى نصوص وأطلقت الخدمة المتميزة التي تبلغ قيمتها 5 دولارات شهريًا والتي تمنح المستخدمين المزيد من سعة التحميل وعدم وجود إعلانات وميزات أخرى.

مع ميزات الحساب الجديدة للحذف التلقائي والخالية من بطاقة SIM ، فإن منصة المراسلة المغلقة المصدر هذه "توفر خصوصية مطلقة" ، وفقًا للشركة