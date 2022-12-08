شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تفقد الاتصال بالقمر الصناعى ICON لدراسة الغلاف الجوى فى مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت وكالة ناسا مؤخرًا الاتصال بقمر صناعي يدرس الغلاف الجوي، حيث يعمل بعد انتهاء عمره التصميمي.

وكتب مسؤولو ناسا: "لا يزال الفريق يعمل حاليًا على إنشاء اتصال، من خلال العمل مع شبكة مراقبة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع، وتحقق الفريق من أن ICON لا يزال سليماً"، وفقاً لموقع space.

وتشتمل أجهزة ICON على "مؤقت فقدان الأمر" المصمم لإعادة ضبط المركبة الفضائية إذا لم تتحدث إلى وحدات التحكم الأرضية لمدة ثمانية أيام ، وأضافت ناسا في منشور المدونة أن المركبة الفضائية ظلت صامتة بعد اكتمال إعادة التعيين يوم الاثنين (5 ديسمبر).

ويستكشف ICON، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2019، جوانب الغلاف الجوي للأرض التي لم تبحث عنها المركبات الفضائية الأخرى من قبل، الأيونوسفير، طبقة من الغلاف الجوي للأرض تمتد من حوالي 50 ميلاً إلى 400 ميل (80 إلى 640 كيلومترًا) فوق كوكبنا، وتتغير باستمرار مع الإشعاع الشمسي، حيث يمكن أن تؤثر هذه الاختلافات على تقنيات الاتصالات

واجتازت البعثة مهمتها الرئيسية التي استمرت عامين في ديسمبر 2021 وتعمل في إطار مهمة ممتدة.

وأضاف المسؤولون في وكالة ناسا أن استكشاف الأخطاء وإصلاحها مستمر، حيث يستكشف فريق البعثة المصدر المحتمل للمشكلة إلى "مشاكل في إلكترونيات الطيران أو الأنظمة الفرعية لاتصالات التردد اللاسلكي".

أشار منشور المدونة إلى أنه من غير الواضح الآن ما إذا كانت المركبة الفضائية ستتصل مرة أخرى، "الفريق غير قادر حاليًا على تحديد الحالة الصحية للمركبة الفضائية، وقد يكون عدم وجود إشارة للوصلة الهابطة مؤشرًا على فشل النظام".