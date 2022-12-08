شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسترد لقب أغنى رجل فى العالم بعد خسارته لفترة وجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك لقبه كأغنى ملياردير في العام لفترة وجيزة وفقاً لتقديرات فوربس، وبحسب التقديرات، أصبح الملياردير الفرنسي ومؤسس Louis Vuitton برنار أرنو هو أغنى رجل في العالم قبل تراجعه مجدداً للمرتبة الثانية بثروة تُقدر بـ185.3 مليار دولار حسبما نقل موقع CNBC.

واستعاد ماسك مجدداً موقعه في المركز الأول بالقائمة بثروة تُقدر بـ185.7 مليار دولار.

وتربع ماسك على رأس القائمة منذ سبتمبر 2021، بعدما تجاوز جيف بيزوس مؤسس أمازون.

وفقدت أسهم شركة ماسك Tesla نحو 47% من قيمتها منذ إعلانه رغبته في الاستحواذ على Twitter في أبريل نيسان الماضي.

وانخفضت ثروة ماسك بنحو 70 مليار دولار منذ تقدمه بعرض الاستحواذ.

وهبطت ثروة ماسك دون مستويات 200 مليار دولار في بداية نوفمبر تشرين الثاني، مع تخلي المستثمرين عن أسهم Tesla وسط مخاوف من انشغال ماسك بشركة Twitter بعد إتمام استحواذه عليها.