شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض قيمة البيتكوين بنسبة 1.37% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت قيمة البيتكوين بنسبة 1.37 % وفقًا لتتبع أسعار العملات المشفرة من Gadgets 360 في البورصات الدولية مثل Binance و Coinbase أيضًا، حيث تراجعت الأصول الرقمية بنفس الهامش بشكل عام.

وتبلغ قيمة تداول البيتكوين الحالية 16،825 دولارًا، قبل يوم واحد كانت أسعار البيتكوين أعلى بمقدار 163 دولارًا لأسابيع، كانت البيتكوين تظهر فقط حركة محدودة النطاق ولا يرى الخبراء أي تغييرات مفاجئة في مسارها في أى وقت قريب.

وجاءت إيثر خلف البيتكوين، حيث شهدت انخفاضًا أكبر قليلاً في القيمة بنسبة 2.50 %، في الوقت الحالي، ويتم تداول إيثر بسعر 1،231 دولارًا.

وانزلق Dogecoin و Shiba Inu إلى أسفل سلم الأسعار جنبًا إلى جنب مع Solana و Tron و Uniswap و Avalanche.

وانخفض سوق التشفير الكلي بنسبة 1.45 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يبلغ تقييم السوق العالمي 842.26 مليار دولار

في غضون ذلك، تمكن عدد قليل فقط من العملات البديلة من تحقيق أرباح هامشية اليوم.

يتضمن ذلك Binance USD و Ripple و EOS Coin و Dash و Flex.

في ظل الانخفاضات المستمرة في السوق، يحاول لاعبو العملات المشفرة جذب ثقة المستثمرين لجلب الأموال إلى قطاع الأصول الرقمية.

نشرت Binance، في 7 ديسمبر، أول تقرير للنتائج الواقعية يحدد حالة إثبات الاحتياطيات، والهدف من ذلك هو التأكد من أن البورصة ستكون قادرة على التعامل مع حالات السحب الجماعي لحالة الطوارئ.