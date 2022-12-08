شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية إنشاء نسخة "Avatar" من صورتك الشخصية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب صورًا شخصية يمكن للمستخدمين تعيينها كصورة لملفهم الشخصي، على خطى Bitmoji من Snapchat، يمكن استخدام الصور الرمزية لتمثيل المستخدمين وسيقوم واتساب بإنشاء ملصقات تضم الصور الرمزية التي تعبر عن مجموعة من المشاعر المختلفة.

أوضح واتساب في منشور: "الصورة الرمزية الخاصة بك هي نسخة رقمية منك يمكن إنشاؤها من المليارات بين مجموعات من أنماط الشعر المتنوعة وميزات الوجه والأزياء"، حيث يمكنك الآن استخدام صورتك الشخصية كصورة ملفك الشخصي أو الاختيار من بين 36 ملصقًا مخصصًا يعكس العديد من المشاعر والأفعال المختلفة.

إرسال صورة رمزية هو وسيلة سريعة وممتعة لمشاركة المشاعر مع الأصدقاء والعائلة، ويمكن أن يكون أيضًا طريقة رائعة لتمثيل نفسك دون استخدام صورتك الحقيقية حتى تشعر بمزيد من الخصوصية.

اضغط على الإعدادات في واتساب " Settings"

اضغط فوق الصورة الرمزية "Avatar" ثم إنشاء صورتك الرمزية.

اتبع الخطوات لإنشاء الصورة الرمزية الخاصة بك.

اضغط فوق تم.

كيف تجعل الصورة الرمزية الخاصة بك صورة ملفك الشخصي على واتساب؟

اضغط على الإعدادات

اضغط على صورة ملفك الشخصي ثم تحرير.

اضغط على استخدام الصورة الرمزية.

شيء يجب أن تكون على دراية به هو أن إعداد الخصوصية لصورة ملفك الشخصي الحالية سينطبق على صورة ملفك الشخصي الجديدة.

عند إرسال ملصق أفاتار إلى مستخدم آخر، يمكنه الرد باستخدام رمز تعبيري أو الرد أو إعادة توجيه الرسالة إلى الآخرين.