شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تثبيت محادثة فى رسائل جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل علي مر السنين بعض الميزات المثيرة للاهتمام في تطبيق المراسلة الافتراضي الخاص بها - رسائل جوجل لتجربة إرسال رسائل نصية أفضل، حتى بعد 30 عامًا، تظل الرسائل القصيرة أحد أكثر أشكال الاتصال فائدة.

ومع ذلك غالبًا ما نضيع في بحر الرسائل التي نجلس داخل تطبيق رسائل جوجل ونكافح في العثور على المحادثة التي نبحث عنها.

ولكن هل تعلم أن جوجل توفر لك القدرة على تثبيت محادثاتك المهمة في رسائل جوجل بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة وقتما تشاء؟

من المهم أن يسمح لك التطبيق بتثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات.

أيضًا تقوم فقط بتثبيت الرسائل من جهازك المحمول.

ويمكنك عرض الرسائل المثبتة على جهازك المحمول وعلى "الرسائل للويب".

ومن السهل جدًا تثبيت محادثة في تطبيق الرسائل والوصول إليها لاحقًا متى شئت.

ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك:

افتح تطبيق الرسائل على هاتفك الذكي.

انقر مع الاستمرار فوق المحادثة التي ترغب في تثبيتها.

ستلاحظ الآن رمز الدبوس أعلى شاشتك.

فقط اضغط على أيقونة الدبوس لتمييز محادثتك.

بمجرد الانتهاء ستظهر المحادثة المثبتة أعلى نافذة الدردشة الخاصة بك.

يمكنك أيضًا بسهولة إلغاء تثبيت المحادثة وقتما تشاء.

لإلغاء تثبيت المحادثة، انقر مع الاستمرار فوق المحادثة ثم انقر فوق إلغاء التثبيت.

في الآونة الأخيرة احتفلت جوجل بالذكرى الثلاثين للرسائل القصيرة بإدخال التشفير التام بين الأطراف للمحادثات الجماعية في تطبيق الرسائل.

يتوفر التشفير التام بين الأطراف في الوقت الحالي لمستخدمي الرسائل الذين شاركوا في البرنامج التجريبي مؤخرًا.

"هذا يعني أن جميع النصوص الفردية المرسلة باستخدام الرسائل من جوجل على سبيل المثال مشفرة، لذا فهي خاصة وآمنة ولا يمكن رؤيتها إلا من قبل المرسل والمتلقي.

وبدأ تطبيق التشفير من طرف إلى طرف في الدردشات الجماعية وسيكون متاحًا لبعض المستخدمين في برنامج بيتا المفتوح خلال الأسابيع المقبلة ".