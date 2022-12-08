شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سان فرانسيسكو تلغي الموافقة على سياسة الروبوت القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو على اقتراح في أواخر نوفمبر، من شأنه أن يسمح لقوات شرطة المدينة باستخدام الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد كخيار قاتل عند مواجهة المشتبه بهم العنيفين أو المسلحين، حيث صوّت المشرفون بنسبة 8 إلى 3 لصالح جعلها سياسة جديدة على الرغم من معارضة جماعات الحقوق المدنية، ولكن يبدو الآن أنهم قد تغيروا في موقفهم، وفقاً لموقع engadget.

وخلال التصويت الثاني المطلوب قبل إرسال السياسة إلى مكتب رئيس البلدية للحصول على الموافقة النهائية، صوت المجلس 8 إلى 3 لحظر استخدام القوة المميتة من قبل رجال الشرطة بشكل صريح، كما تلاحظ سان فرانسيسكو كرونيكل، فإن هذا التغيير غير عادي إلى حد ما، حيث أن التصويتات الثانية لمجلس الإدارة هي عادة مجرد شكليات تعكس النتائج الأولى.

وقدمت إدارة شرطة سان فرانسيسكو الاقتراح بعد دخول قانون حيز التنفيذ يطالب مسؤولي كاليفورنيا بتحديد الاستخدامات المصرح بها لمعداتهم العسكرية، وكان سيسمح لرجال الشرطة بتزويد الروبوتات بالمتفجرات "للاتصال أو إعاقة أو إرباك المشتبه بهم العنيفين أو المسلحين أو الخطرين"، ولا يمكن للسلطات استخدام الروبوتات للقوة المميتة إلا بعد استنفاد جميع الاحتمالات الأخرى، وسيتعين على مسؤول رفيع المستوى الموافقة على نشرها، ومع ذلك، يشعر النقاد بالقلق من احتمال إساءة استخدام الآلات.

وقال دين بريستون، أحد المشرفين الذين يعارضون استخدام الروبوتات كخيار قاتل للقوة، إن السياسة "ستضع السود والسمراء في خطر غير متناسب من الأذى أو الموت"، في بيان أحدث صدر بعد التصويت الثاني لمجلس الإدارة، قال بريستون: "كان هناك المزيد من عمليات القتل على أيدي الشرطة أكثر من أي عام آخر مسجل على مستوى البلاد.

بينما صوت المشرفون على حظر استخدام القوة المميتة من قبل روبوتات الشرطة في الوقت الحالي، أرسلوا أيضًا السياسة الأصلية التي تقترح استخدام الروبوتات القاتلة للمراجعة، حيث يمكن الآن للجنة القواعد التابعة لمجلس الإدارة تعديلها بشكل أكبر لوضع قواعد أكثر صرامة لاستخدام الروبوتات المجهزة بالقنابل، أو يمكنها إلغاء الاقتراح القديم تمامًا.