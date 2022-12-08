شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما ستبدو عليه سيارة آبل ذاتية القيادة فى 2026؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الشائعات حول خطط شركة آبل لسيارة كهربائية ذاتية القيادة منذ سنوات، يشير تقرير إلى أن شركة آبل قلصت خطتها لسيارة ذاتية القيادة، مع بعض العناصر التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.

قال مارك جورمان من بلومبرج أنه في "تحول كبير" للمشروع، تحولت آبل إلى "تصميم أقل طموحًا يتضمن عجلة قيادة ودواسات ويدعم فقط القدرات الذاتية الكاملة على الطرق السريعة."

كان هناك حديث عن قيام شركة آبل بإنشاء مركبة مستقلة تمامًا بدون عجلة قيادة ودواسات، ولكن يبدو أن التحديات التكنولوجية والعقبات التنظيمية دفعت شركة آبل إلى اتخاذ مسار آخر حسبما نقل موقع Digitartlends.

نقلاً عن أشخاص على دراية بمشروع السيارة الخاص بشركة آبل، والذي يقال إنه يضم 1000 موظف موزعين على أربعة مواقع في ثلاثة بلدان، قال جورمان إن الشركة تهدف إلى بيع السيارة "بأقل من 100000 دولار"، بانخفاض عن رقم سابق يُعتقد أنه كان حوالي 120 ألف دولار.

كما يلاحظ جورمان، فإن هذا من شأنه أن يضع سيارة آبل في نفس النطاق السعري لإصدار المبتدئين من تسلا Model S، وكذلك EQS من مرسيدس بنز.

بالنسبة لموعد وصول السيارة المتوقعة، يُقال الآن أن شركة آبل تستهدف عام 2026، أي بعد عام من التقارير السابقة المقترحة.

ومع ذلك تدعي مصادر جورمان أن آبل لم تتوصل بعد إلى تصميم للسيارة، على الرغم من أنه يجب تسوية هذا في وقت ما من العام المقبل.

قال تقرير بلومبرج إنه يجب الاتفاق على الميزات في العام التالي، مع إجراء اختبارات مكثفة في عام 2025.

لكن آبل تحتاج أيضًا إلى جهة تصنيع لمساعدتها في صنع السيارة. أشارت التقارير في السنوات الأخيرة إلى أن عملاق التكنولوجيا قد أجرى محادثات مع عدد من صانعي السيارات، لكن يُعتقد أن الشركة لا تزال تبحث عن شريك.