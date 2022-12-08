شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبر الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max و iPhone13 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.

وكان قد تم طرح iPhone13 Pro Max العام الماضي، حيث يتميز الجسم الخارجي للهاتف بهيكل مصنوع من واجهة وخلفية زجاجية (Gorilla Glass) وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يتميز أيفون 14 برو max بنفس المواصفات الخارجية تمامًا، ولكن هناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:

iPhone13 Pro Max:.

البطارية : li-ion 4352 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.5.

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 1.8 مع زاوية تصوير 120 درجة.

الكاميرا الأمامية : كاميرا أساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 2.2.

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 109.8 cm2

دقة الشاشة: 1284 x 2778 pixels

المعالج : Apple a16 Bionic 4 nm

شرائح الاتصال: شريحة اتصال واحدة من نوع Nano-simأو شريحة الكترونية من نوع esim

أوشريحتين من نوع Nano-sim, esim) )

iPhone 14 Pro Max:.

البطارية : li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )

أو ( dual esim – international)