شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإنشاء تطبيق جديد بسبب سيطرة جوجل وآبل على البحث بالهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير لموقع The Information يوم الثلاثاء أن مايكروسوفت نظرت مؤخرًا في بناء "تطبيق مميز" يمكن أن يشمل خدمات التسوق والمراسلة والأخبار والبحث على الويب وغيرها.

ويفكر صانع Windows في بناء التطبيق لتخفيف سيطرة Alphabet's Google و Apple على مساحة البحث على الهاتف المحمول، وفقًا للتقرير.

وأراد المسؤولون التنفيذيون في Microsoft أن يعزز التطبيق أيضًا أعمال الشركة الإعلانية التي تقدر بمليارات الدولارات وبحث Bing، بالإضافة إلى جذب المزيد من المستخدمين إلى مراسلة Teams وخدمات الهاتف المحمول الأخرى، حسبما أفادت المعلومات.

وأبدى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، والذي يمتلك تويتر أيضًا، اهتمامًا ببناء تطبيق فائق يسمى "X" من شأنه أن يجمع بين العديد من الخدمات، وفقاً لموقع gadgets360.

ويمتلك التطبيق الصيني الخارق WeChat أكثر من مليار مستخدم شهريًا، وفقًا لأحد التقديرات، وهو جزء موجود في كل مكان من الحياة اليومية في الصين، ويمكن للمستخدمين استدعاء سيارة أو تاكسي أو إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة أو إجراء مدفوعات في المتاجر.

وبدأت بعض المدن الصينية في اختبار WeChat لنظام تحديد إلكتروني مرتبط بحسابات المستخدمين في عام 2018، وفقًا لصحيفة South China Morning Post.